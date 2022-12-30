Про це інформує пресслужба “Укренерго”

“Станом на 30 грудня в енергосистемі дефіцит потужності знаходиться на тому ж рівні, що і до 10-ї масованої ракетної атаки росіян. Завдяки професійним діям диспетчерського центру “Укренерго” наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікував ворог”, – зазначили в компанії.

А також пояснили, що зараз енергосистема відновлює нормальну роботу. Водночас внаслідок влучань у деякі енергооб’єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах.

Ремонтні бригади спільно з генерацією та обленерго працюють над усуненням пошкоджень. До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.

“Укренерго”, виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти та забезпечувати живлення споживачів”, – наголосили в компанії.

Зазначимо, що вчора голова НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький повідомив, що після десятої масованої ракетної атаки енергосистема відновлюється в плановому режимі — ворогу не вдалося досягти тих цілей, які він очевидно перед собою ставив, погасити нашу енергосистему не вдалося.

Також він додав, що значна частина генеруючих потужностей в системі відновлена, проте є значні пошкодження мережі та деяких електростанцій. За його словами, вони пов’язані з тим, що вчора була не одна ракетна атака, а по суті серія атак, яка почалася ще вночі.

Нагадаємо, що вранці 29 грудня російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи, зокрема, пролунали на Київщині, Львівщині, Одещині, Харківщині. Є влучання та пошкодження унаслідок падіння уламків російських ракет. Не обійшлось і без постраждалих.