Про це йдеться у повідомлені пресслужби компанії.
Зазначається, що внаслідок атаки БПЛА на енергетичну інфраструктуру України 19 грудня та артилерійських обстрілів енергетичної інфраструктури на сході України, виникло значне погіршення ситуації в енергосистемі України.
Найскладнішою є ситуація у центральному регіоні, зокрема у Києві. У столиці станом на сьогодні забезпечується менше половини потреби споживання, тому у пріоритеті – живлення критичної інфраструктури.
“Очікується, що сьогодні вдасться включити певне обладнання, яке дозволить дещо підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів”, – наголосили в Укренерго.
- Мер Києва Віталій Кличко попередив, що через різкі перепади електроенергії рух у столичному метро змінено.