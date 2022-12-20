У НЕК "Укренерго" повідомили, що станом на ранок 20 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності електроенергії. Найважчою залишається ситуація у центральному регіоні, зокрема у Києві.

Про це йдеться у повідомлені пресслужби компанії.

Зазначається, що внаслідок атаки БПЛА на енергетичну інфраструктуру України 19 грудня та артилерійських обстрілів енергетичної інфраструктури на сході України, виникло значне погіршення ситуації в енергосистемі України.

Найскладнішою є ситуація у центральному регіоні, зокрема у Києві. У столиці станом на сьогодні забезпечується менше половини потреби споживання, тому у пріоритеті – живлення критичної інфраструктури.

“Очікується, що сьогодні вдасться включити певне обладнання, яке дозволить дещо підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів”, – наголосили в Укренерго.