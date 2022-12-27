За даними НЕК "Укренерго" станом на 27 грудня дефіцит потужності електроенергії в енергосистемі країни дещо скоротився. Однак попри це потужності поки недостатньо, аби задовольнити всі потреби українських споживачів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Скоротити дефіцит потужності вдалось завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій.

Після аварійно-відновлювальних робіт включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак.

Та навіть попри це наявної потужності недостатньо, щоб задовольнити всі потреби українських споживачів, адже разом із цим збільшився і рівень споживання в електроенергії.

“Це пов’язано з поетапним поверненням в роботу електромереж, що були пошкоджені під час масованих атак, а також з відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях. Відповідно збільшилась і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає і обсяг споживання промисловості”, – мовиться у повідомленні.

Тому до всіх регіонів доведено ліміт споживання електроенергії. Якщо його перевищити – в області застосують аварійні відключення.