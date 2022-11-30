За даними НЕК "Укренерго" станом на 11:00 дефіцит потужності електроенергії в Україні складає 27%. В областях продовжують діяти відключення енергопостачання.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

За даними “Укренерго” станом на 11 годину 30 листопада дефіцит потужності електроенергії в Україні становить 27%. Відповідно, виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії.

У компанії наголосили, що поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі.

“До всіх операторів системи розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання по кожній області. Перевищення лімітів споживання призводить до необхідності застосування аварійних відключень для уникнення перевантаження мереж та забезпечення балансу в енергосистемі”, – нагадали в “Укренерго”.

Також у комплекті додали, що графіки відімкнень складають та застосовують лише регіональні обленерго.

“При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами. Наголошуємо, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни”, – мовиться у заяві.

У НЕК “Укренерго” закликали до ощадливого використання електроенергії, адже це дасть змогу менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, та допоможе енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів.