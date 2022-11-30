Про це повідомили у пресслужбі компанії.
За даними “Укренерго” станом на 11 годину 30 листопада дефіцит потужності електроенергії в Україні становить 27%. Відповідно, виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії.
У компанії наголосили, що поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі.
“До всіх операторів системи розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання по кожній області. Перевищення лімітів споживання призводить до необхідності застосування аварійних відключень для уникнення перевантаження мереж та забезпечення балансу в енергосистемі”, – нагадали в “Укренерго”.
Також у комплекті додали, що графіки відімкнень складають та застосовують лише регіональні обленерго.
“При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами. Наголошуємо, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни”, – мовиться у заяві.
У НЕК “Укренерго” закликали до ощадливого використання електроенергії, адже це дасть змогу менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, та допоможе енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів.
- Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що попри постійні обстріли української енергосистеми, вона залишається цілісною. Заживлені всі регіони України, окрім Херсонської області, де територія щільно замінована та є дуже суттєві пошкодження.