За даними НЕК "Укренерго" станом на ранок 7 січня в Україні, порівняно зі вчорашнім днем, трохи знизився ліміт споживання електроенергії. Водночас до вечора він може зрости.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що споживання електроенергії сьогодні могло знизитись завдяки вихідному та святковому дню.

Та попри це, протягом дня очікується пониження температури, тому до вечора споживання електроенергії зростатиме. Щоб забезпечити баланс в енергосистемі України, до регіонів доведені ліміти споживання електроенергії, які діятимуть з 10:00 до 23:00.

Якщо в області будуть перевищені ліміти – будуть запроваджені аварійні відключення. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються.

“Нагадаємо, що упродовж останніх трьох місяців енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок прицільних масованих ракетних та безпілотних атак ворога. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Їх відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу. Аварійно-відновлювані роботи тривають постійно. Просимо про витримку і розуміння”, – резюмували в “Укренерго”.