Про це повідомила амбасадорка з особливих доручень при МЗС Ольга Трофімцева в етері національного телемаратону.

Із трьох українських чорноморських портів вийшло 60 навантажених кораблів, які доставлять у країни Африки та Європейського Союзу українське зерно, насіння ріпаку, соняшника та інші продукти.

Трофімцева зазначила, що якщо порівнювати з повною блокадою портів, то це – хороший результат: “Якщо ж говорити про роботу у звичайному режимі портів Чорного моря, то це не так багато, тому що 5 млн тонн, а в пікові місяці й більше — це була нормальна загрузка портів до 24 лютого”, — прокоментувала статистику амбасадорка.

За її словами, експортна географія, яка наразі перебуває в обмеженому масштабі, повертається до довоєнних часів.