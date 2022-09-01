Про це повідомила амбасадорка з особливих доручень при МЗС Ольга Трофімцева в етері національного телемаратону.
Із трьох українських чорноморських портів вийшло 60 навантажених кораблів, які доставлять у країни Африки та Європейського Союзу українське зерно, насіння ріпаку, соняшника та інші продукти.
Трофімцева зазначила, що якщо порівнювати з повною блокадою портів, то це – хороший результат: “Якщо ж говорити про роботу у звичайному режимі портів Чорного моря, то це не так багато, тому що 5 млн тонн, а в пікові місяці й більше — це була нормальна загрузка портів до 24 лютого”, — прокоментувала статистику амбасадорка.
За її словами, експортна географія, яка наразі перебуває в обмеженому масштабі, повертається до довоєнних часів.
- Нагадаємо, перше від початку повномасштабного російського вторгнення судно з українським зерном для Африки прибуло у порт Джибуті.
- 7 серпня з Одеської області вийшов другий караван з українським зерном. Всього агропродукцію вивезли чотири судна.
- 5 серпня з одеського порту “Чорноморськ” вирушив перший караван суден з українською кукурудзою.
- 3 серпня українські та турецькі офіційні особи заявили, що перша партія зерна з України, яку вивезли з Одеського порту після підписання “зернової угоди”, вже пройшла перевірку Спільного координаційного центру у Стамбулі.