Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.
1 березня 2023 року Апеляційна палата ВАКС застосувала до колишнього Голови правління НАК “Нафтогаз України” запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн.
Як пишуть у прокуратурі, відповідно до рішення суду, “підозрюваний мав внести кошти протягом 5 днів з моменту проголошення рішення”, тобто до 6 березня 2023.
Станом на 7 березня 2023 інформація про внесення застави у встановленому судом розмірі не надійшла до органу досудового розслідування.
“Всупереч поширеній у деяких ЗМІ інформації, станом на сьогодні жодні рахунки підозрюваного суд не арештовував у цьому кримінальному провадженні”, – йдеться в повідомленні САП.
Запевняється, що в НАБУ і САП “відсутні будь-які ініціативи щодо блокування рахунків підозрюваного, які б перешкоджали йому використовувати наявні в нього фінансові активи”.
ДОВІДКА. 19 січня 2023 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру у розкраданні коштів колишньому керівнику НАК “Нафтогаз України”.
Як раніше повідомляли #Букви, суддя Вищого антикорупційного суду України визнав підозру щодо незаконного нарахування премії необґрунтованою.
Натомість 1 березня встановлено, що слідчий суддя раніше ухвалив незаконне рішення і його скасували, а підозра від антикорупційних органів Андрію Коболєву є обґрунтованою.
1 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала колишньому голові НАК “Нафтогаз” Андрію Коболєву запобіжний захід у вигляді застави у 229 млн грн.
- “Підозра” ексочільнику “Нафтогазу” Андрію Коболєву стала однією з найгучніших новин останніх днів. Думки щодо рішення НАБУ та САП, очікувано, розділились – хтось вважає “підозру” політичним рішенням, хтось апелює до рівності усіх перед законом та відсутності “недоторканих”, але більшість намагається зрозуміти, що це було, і чим може скінчитись не тільки для Андрія Коболєва, а й для України загалом. У цьому й розбиратимемось з трьох позицій – економічної, юридичної та політичної.
- Колишній керівник НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв прокоментував оголошення йому підозри щодо розкрадання понад 229 млн гривень.
- Прокуратура просить застосувати до ексглави НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 365 мільйонів гривень.