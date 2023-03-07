Ексголова "Нафтогазу" Андрій Коболєв станом на 7 березня 2023 року не вніс заставу у розмірі 229 мільйонів гривень. Його підозрюють у заволодінні грошима компанії.

Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.

1 березня 2023 року Апеляційна палата ВАКС застосувала до колишнього Голови правління НАК “Нафтогаз України” запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн.

Як пишуть у прокуратурі, відповідно до рішення суду, “підозрюваний мав внести кошти протягом 5 днів з моменту проголошення рішення”, тобто до 6 березня 2023.

Станом на 7 березня 2023 інформація про внесення застави у встановленому судом розмірі не надійшла до органу досудового розслідування.

“Всупереч поширеній у деяких ЗМІ інформації, станом на сьогодні жодні рахунки підозрюваного суд не арештовував у цьому кримінальному провадженні”, – йдеться в повідомленні САП.

Запевняється, що в НАБУ і САП “відсутні будь-які ініціативи щодо блокування рахунків підозрюваного, які б перешкоджали йому використовувати наявні в нього фінансові активи”.

ДОВІДКА. 19 січня 2023 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру у розкраданні коштів колишньому керівнику НАК “Нафтогаз України”.

Як раніше повідомляли #Букви, суддя Вищого антикорупційного суду України визнав підозру щодо незаконного нарахування премії необґрунтованою.

Натомість 1 березня встановлено, що слідчий суддя раніше ухвалив незаконне рішення і його скасували, а підозра від антикорупційних органів Андрію Коболєву є обґрунтованою.

1 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала колишньому голові НАК “Нафтогаз” Андрію Коболєву запобіжний захід у вигляді застави у 229 млн грн.