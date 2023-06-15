За минулу добу атомна генерація виробила майже половину спожитої електроенергії. Станом на 15 червня енергосистема України працює з резервом потужності й повністю покриває потреби споживачів.

Джерело: Міністерство енергетики України.

Учора на одній з АЕС України на 20 днів раніше визначеного терміну вийшов з ремонту енергоблок, який додав енергосистемі 1000 МВт потужності. Відтак загалом за минулу добу атомна генерація виробила майже половину спожитої електроенергії, енергосистема працює з резервом потужності. Генерація повністю покриває потреби споживачів.

Триває наймасштабніша за часи незалежності ремонтна кампанія в енергетиці, яка відбувається в межах підготовки до нового опалювального сезону.

Внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС гідрогенерація виробляє менше електроенергії, ніж планувалось. Дніпрогес-1 та Дніпрогес-2 працюють з обмеженнями. Фахівці “Укргідроенерго” спільно з експертами Міненерго шукають технічні рішення, які дозволять забезпечувати сталу роботу цих станцій в умовах зниженого рівня води. Інші станції Дніпровського каскаду працюють у плановому режимі.

На півдні країни триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. Енергетики працюють над відновленням електропостачання для споживачів. Зокрема на Херсонщині заживили два населених пункти та понад 800 споживачів, яких були відключено через підтоплення. На Миколаївщині заживили понад 600 споживачів, два населених пункти повністю, ще два – частково.

Загалом у Миколаївській області через підтоплення залишаються знеструмленими один населений пункт повністю та 7 – частково, у Херсонській області – 4 населених пункти. У місті Херсон без світла – понад 14 тис. споживачів.

Тим часом, зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури через обстріли у Донецькій і Сумській областях. На Харківщині через обстріл пошкоджено розподільні мережі – без світла залишилися понад 9 тисяч споживачів.

Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Херсонській, Запорізькій, Чернігівській областях. Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. За добу вдалося повернути світло для майже 5 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти в Сумській та Херсонській областях.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 345 МВт*год. Експорт відсутній.