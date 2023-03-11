Про це повідомив в етері телемарафону голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
Він розповів, що вже близько десяти днів триває щоденна евакуація. Кожного дня з міста вивозять дітей. Зараз там залишається 18 дітей у місті. Як зазначив Барабаш, ще два тижні тому було 47.
“Тому є позитивна динаміка”, — сказав голова міської військової адміністрації.
Крім того, він зауважив, що протягом січня-лютого охочих виїхати з Авдіївки майже не було, вивезли 50 людей, а лише за 10 днів березня — 25.
На рішення щодо вивезення дітей вплинула ситуація в місті. Авдіївка потерпає від щоденних ракетних обстрілів, зауважив Барабаш.
“Тобто евакуація пішла. Зрозуміло, що спрацювала не тільки постанова [примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій], а ще і та ситуація, яка зараз навколо міста і в місті. Це — ракетні удари, чого майже не було до Нового року, а тепер практично щодня”, — сказав Барабаш.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії під час 15 масованих атак російські війська випустили по Україні 821 крилату і балістичну ракети.
- 9 березня внаслідок масованого російського удару по території Україні у Херсоні на зупинці громадського транспорту загинуло троє людей. Водночас ще двоє постраждали.
- Сьогодні російські окупаційні війська укотре завдали ударів по місту Херсон. Як наслідок — загинуло троє мирних мешканців.