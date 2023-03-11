Станом на 11 березня 2023 року в Авдіївці залишається 18 дітей. Попри те, що місто кожного дня стає мішенню для ворожих обстрілів.

Про це повідомив в етері телемарафону голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Він розповів, що вже близько десяти днів триває щоденна евакуація. Кожного дня з міста вивозять дітей. Зараз там залишається 18 дітей у місті. Як зазначив Барабаш, ще два тижні тому було 47.

“Тому є позитивна динаміка”, — сказав голова міської військової адміністрації.

Крім того, він зауважив, що протягом січня-лютого охочих виїхати з Авдіївки майже не було, вивезли 50 людей, а лише за 10 днів березня — 25.

На рішення щодо вивезення дітей вплинула ситуація в місті. Авдіївка потерпає від щоденних ракетних обстрілів, зауважив Барабаш.

“Тобто евакуація пішла. Зрозуміло, що спрацювала не тільки постанова [примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій], а ще і та ситуація, яка зараз навколо міста і в місті. Це — ракетні удари, чого майже не було до Нового року, а тепер практично щодня”, — сказав Барабаш.