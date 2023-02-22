Національне інформаційне бюро проводить перевірку й актуалізацію даних про цивільних заручників у російському полоні, відтак станом на сьогодні загалом по Україні зафіксовано 963 цивільних заручники.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відтак, Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції веде реєстр оборонців України, які перебувають у полоні РФ. Цей реєстр також окремо містить інформацію про полонених цивільних осіб, яких було незаконно затримано державою-агресоркою.

За дорученням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук Національне інформаційне бюро (НІБ) проводить перевірку й актуалізацію даних про цивільних заручників у російському полоні. З цією метою НІБ збирає, зіставляє й аналізує дані різних державних органів, громадських організацій та інших джерел.

За даними Мінреінтеграції, станом на сьогодні в реєстрі цивільних заручників Національного інформаційного бюро всього по Україні зафіксовано 963 цивільних заручники.

У відомстві зауважили, що насправді таких людей набагато більше – як тих, що потрапили в полон до 24 лютого 2022 року, так і тих, що стали заручниками вже з початком повномасштабного російського вторгнення.

“Саме тому Мінреінтеграції проводить аудит списків цивільних заручників для уточнення їх кількості й інших даних стосовно українських цивільних у російському полоні. Для проведення аудиту НІБ направив дотичним державним органам і громадським організаціям відповідні запити на надання даних”, – пояснили у міністерстві.

Зазначимо, що нещодавно родини захисників “Азовсталі” написали листа Джо Байдену. 20 лютого відбулась зустріч засновниці Асоціації родин “Азовсталі” Катерини Прокопенко з главою Головного управління розвідки Міноборони України Кирилом Будановим, під час якої ініційовано передачу листа від родин захисників “Азовсталі” президенту США Джо Байдену.

На зустрічі були обговорені питання щодо обміну військовополоненими, зокрема найшвидше повернення важкопоранених захисників.

Також було виокремлене питання низької дієвості роботи місій ООН та МКЧХ стосовно бійців з “Азовсталі” та відсутність розслідувань трагедії в Оленівці.

Окремо обговорювалось важке становище українських захисниць у полоні, яких, відповідно до Женевської конвенції, РФ повинна повернути додому.

Наприкінці зустрічі Катерина Прокопенко передала Кирилу Буданову лист від Асоціації родин захисників “Азовсталі”. Очільник ГУР МО, за власною ініціативою, зобов’язався передати його президенту Сполучених Штатів Джо Байдену, який 20 лютого був з візитом в Україні.