Про це повідомив фотокореспондент #Букв з місця подій.

В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Їх використання передбачає адміністративну відповідальність — стаття 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає, що виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської стрічки або предметів, що містять її зображення.











Станцію метро «Героїв Дніпра» у Києві все ще «прикрашає» заборонений символ — георгіївська стрічка: фото // 6 фото

Зауважимо, що назва станції пов’язана з німецько-радянською війною та перемогою над нацистами. Колони оздоблені у вигляді смолоскипів, в такому ж стилі виконано й освітлення. На стіні смуга з різних видів полірованого каменю, яка символізує георгіївську стрічку.

Протягом чотиримісячної кампанії Червоної армії проти Вермахту вдалося відвоювати лівобережну частину України у німецьких сил, а згодом радянські війська захопили кілька плацдармів на правому березі Дніпра та повернули Київ.

Втім, минуло не одне десятиліття. Наразі в Україні відбувається активне позбавлення від усього, що пов’язує державу з радянським минулим, аби не дати можливості країні-агресору РФ використати це, як ідею про “один народ” у своїй пропаганді.

У такий спосіб, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що станції метро, назви яких пов’язані з РФ чи Білоруссю, будуть перейменовані. За результатами голосування, станція “Берестейська” має називатися “Бучанська”, станція “Площа Льва Толстого” повинна бути перейменована на честь Василя Стуса, “Героїв Дніпра” має стати “Героїв України”, “Мінська” — “Варшавською”, а “Дружби народів” — “Ботанічною”.