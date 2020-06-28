Мережа кав'ярень Starbucks перестане розміщувати рекламу в соціальних мережах, приєднавшись до бойкоту, оголошеного Facebook.

Про це повідомляється на сайті компанії.

“Ми припинимо розміщення реклами в усіх соціальних мережах, при цьому ми продовжуємо внутрішні обговорення, обговорення з нашими медіапартнерами і правозахисними організаціями з метою припинення поширення ненависницьких висловлювань”, – йдеться в повідомленні.

Раніше правозахисники закликали компанії відмовитися від реклами в Facebook, щоб висловити протест через відсутність належного регулювання дискримінаційного контенту, що розпалює расову ненависть.

Голова Facebook Марк Цукерберг відповів, що компанія змінить свою політику і заборонить ненависницькі висловлювання.

За оцінками Bloomberg, ринкова вартість Facebook скоротилася на $56 млрд, а особисті статки Марка Цукерберга зменшилися на $7,2 млрд.