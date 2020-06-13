Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“Black Lives Matter. Цей рух є каталізатором змін, і зараз він говорить нам про багато речей, які необхідно вирішити, щоб ми могли звільнити місце для зцілення… Ми чули про ваше бажання продемонструвати свою підтримку, так що залишайтеся самі собою. Можете носити значки і футболки BLM. Ми віримо, що ви робите правильно і ніколи не забудете про те, що в Starbucks до всіх ставляться з гідністю і повагою”, – йдеться в заяві компанії.
Як зазначає CNN, таким чином у Starbucks відреагували на публікацію інтернет-порталу BuzzFeed. Ресурс оприлюднив внутрішню інструкцію для співробітників кав’ярень, в якій зверталася увага на те, що їм заборонено носити на роботі одяг або аксесуари з символікою Black Lives Matter. Причиною цього був нібито дрес-код для співробітників, який виключає можливість висловлювати їхні політичні, релігійні або особисті переконання.
В інструкції зазначалося, що носіння одягу та аксесуарів з символікою Black Lives Matter можуть неправильно зрозуміти, і це може спровокувати насильство.
Тепер же Starbucks кардинально змінила свою позицію.
Компанія вже анонсувала випуск 250 тисяч футболок з гаслами руху Black Lives Matter. Їх зможуть носити співробітники кав’ярень у США і Канаді, що належать Starbucks.
Раніше, на тлі масових протестів у США через вбивство поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда компанія оголосила про рішення пожертвувати 1 млн доларів організаціям, “що сприяють расовій справедливості”.
Варто відзначити, що раніше компанія потрапляла в расистський скандал. У 2018 році Starbucks тимчасово припинила роботу близько 8000 своїх кав’ярень, розташованих у США, щоб провести інструктаж персоналу на тему неприпустимості расових забобонів.
Це сталося після того, як працівник одного з кафе викликав поліцію, щоб випровадити двох чорношкірих чоловіків, які в очікуванні товариша сиділи за столиком, не зробивши замовлення.
- Раніше в Міннеаполісі поліцейські затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліцейських застосував задушливий прийом, наступивши коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліцейської агресії.
- У червні протести охопили всю країну. Пізніше акції почалися по всьому світу.
- За підрахунками журналістського проекту Bellingcat, під час протестів у США офіцери поліції 157 раз застосовували силу до журналістів. Цей показник вищий, ніж за весь минулий рік.
- Всі четверо поліцейських, які були присутні при затриманні Джорджа Флойда, були звільнені. Спочатку звинувачення були пред’явлені тільки офіцерові поліції Дереку Шовену, який безпосередньо душив Джорджа Флойда. Його взяли під варту. Наразі звинувачення пред’явлені всім 4 офіцерам поліції. Влада Міннеаполіса обіцяє розформувати поліцейський департамент.