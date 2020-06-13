Американська компанія Starbucks дозволила співробітникам своїх кав'ярень носити на роботі футболки і значки із символікою руху Black Lives Matter, який виступає проти расизму і насильства стосовно темношкірих.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Black Lives Matter. Цей рух є каталізатором змін, і зараз він говорить нам про багато речей, які необхідно вирішити, щоб ми могли звільнити місце для зцілення… Ми чули про ваше бажання продемонструвати свою підтримку, так що залишайтеся самі собою. Можете носити значки і футболки BLM. Ми віримо, що ви робите правильно і ніколи не забудете про те, що в Starbucks до всіх ставляться з гідністю і повагою”, – йдеться в заяві компанії.

Як зазначає CNN, таким чином у Starbucks відреагували на публікацію інтернет-порталу BuzzFeed. Ресурс оприлюднив внутрішню інструкцію для співробітників кав’ярень, в якій зверталася увага на те, що їм заборонено носити на роботі одяг або аксесуари з символікою Black Lives Matter. Причиною цього був нібито дрес-код для співробітників, який виключає можливість висловлювати їхні політичні, релігійні або особисті переконання.

В інструкції зазначалося, що носіння одягу та аксесуарів з символікою Black Lives Matter можуть неправильно зрозуміти, і це може спровокувати насильство.

Тепер же Starbucks кардинально змінила свою позицію.

Компанія вже анонсувала випуск 250 тисяч футболок з гаслами руху Black Lives Matter. Їх зможуть носити співробітники кав’ярень у США і Канаді, що належать Starbucks.

Раніше, на тлі масових протестів у США через вбивство поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда компанія оголосила про рішення пожертвувати 1 млн доларів організаціям, “що сприяють расовій справедливості”.

Варто відзначити, що раніше компанія потрапляла в расистський скандал. У 2018 році Starbucks тимчасово припинила роботу близько 8000 своїх кав’ярень, розташованих у США, щоб провести інструктаж персоналу на тему неприпустимості расових забобонів.

Це сталося після того, як працівник одного з кафе викликав поліцію, щоб випровадити двох чорношкірих чоловіків, які в очікуванні товариша сиділи за столиком, не зробивши замовлення.