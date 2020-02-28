Американська компанія з продажу кави Starbucks заявила, що відкриває більшість своїх кав'ярень в Китаї, які були закриті через спалах коронавірусу.

Про це пише Business Insider.

За словами генерального директора Starbucks Кевіна Джонсона, тепер 85 % кав’ярень мережі відкриті по всьому Китаю.

We now have 85 percent of stores open across China. This video from Belinda Wong, Starbucks China, was taken at the Shanghai Roastery, where our partners are full of joy to be back behind the bar serving customers: https://t.co/53fm1VK228 pic.twitter.com/DMQT4lDAVK — Kevin Johnson (@Kevin_Johnson) February 27, 2020

Компанія має понад 4200 кав’ярень в країні. Вона закрила приблизно половину з них в минулому місяці через спалах коронавірусу.

У листі співробітникам про відновлення роботи Джонсон послався на “перші ознаки одужання”.

“У зв’язку зі зменшенням числа нових випадків в Китаї ми бачимо перші ознаки одужання в регіоні. В результаті ситуація поліпшується у всіх частинах Китаю”, – йдеться в ньому.