Про це пише Business Insider.

За словами генерального директора Starbucks Кевіна Джонсона, тепер 85 % кав’ярень мережі відкриті по всьому Китаю.

Компанія має понад 4200 кав’ярень в країні. Вона закрила приблизно половину з них в минулому місяці через спалах коронавірусу.

У листі співробітникам про відновлення роботи Джонсон послався на “перші ознаки одужання”.

“У зв’язку зі зменшенням числа нових випадків в Китаї ми бачимо перші ознаки одужання в регіоні. В результаті ситуація поліпшується у всіх частинах Китаю”, – йдеться в ньому.

  • За минулу добу на території Китаю повідомили про 433 нових випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість випадків зараження в усьому світі сягнула 82 тисяч 164 випадків.
  • У Всесвітній організації з охорони здоров’я припускають, що атиповий китайський коронавірус може вирости в пандемію.