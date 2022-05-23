23 травня кавовий гігант Starbucks оголосив, що покинув РФ і бренд більше не буде присутній на російському ринку.

Про це інформує американський телеканал CNN.

У відповідній заяві компанії зазначили, що працюють в РФ вже 15 років і зараз закрили 130 ліцензованих кафе в країні. Starbucks приєднався до інших компаній, таких як McDonald’s і Exxon Mobil, повністю виводячи свій бізнес з РФ.

Водночас у компанії заявили, що “підтримуватимуть” своїх майже 2000 працівників у РФ, зокрема йдеться про виплату заробітної плати за шість місяців і допомогу партнерам у переході до нових можливостей за межами Starbucks.

Це сталося після того, як у березні генеральний директор Starbucks Кевін Джонсон заявив, що він призупинив будь-яку ділову діяльність в РФ.

Довідка. Starbucks – найбільша міжнародна мережа кафе швидкого обслуговування американської фірми Starbucks Corporation зі штаб-квартирою у Сіетлі у штаті Вашингтон. Кав’ярні розташовані у 55 країнах світу.