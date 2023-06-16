Колишня менеджерка Starbucks Шеннон Філліпс подала до суду на компанію за неправомірне звільнення – через те, що вона біла. 12 червня суд присяжних ухвалив рішення на її користь.

Джерело: CNN

У квітні 2018 року арештували двох темношкірих чоловіків у Starbucks у Філадельфії. Чоловіків попросили вийти з кав’ярні після того, як вони сіли за столик, нічого не замовивши. Вони відмовилися піти, оскільки чекали на ділового партнера, проте менеджер магазину викликав поліцію, і їх вивели із кав’ярні в кайданках.

Після цього інциденту Starbucks “вжила заходів, щоб покарати білих співробітників, які не були причетні до арештів, але які працювали в місті Філадельфія та його околицях”. Відтак Філліпс, яка працювала у Starbucks в Філадельфії близько 13 років і керувала закладами району, було звільнено.

Суд присяжних Нью-Джерсі виніс вердикт Starbucks. Компанія повинна сплатити штраф у розмірі 25,6 мільйона доларів: 25 мільйонів доларів штрафних збитків та 600 000 доларів – компенсаційних збитків. Суд присяжних ухвалив рішення одностайно після шестиденного судового розгляду. Філліпс також буде вимагати компенсації заробітної плати.

Starbucks заявила, що розчарована цим рішенням.