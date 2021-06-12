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Starlink домовляється з авіакомпаніями про запуск Wi-Fi у літаках

Оператор Starlink почав перемовини зі світовими авіакомпаніями про ймовірний запуск Wi-Fi у літаках. Для цього компанія SpaceX змінить конструкцію антен і супутників.

Субота, 12 червня 2021, 19:23

Про це повідомляє видання The Verge.

Зазначається, що в рамках перемовин Starlink провів кілька демонстрацій свого продукту для застосування Wi-Fi у літаках. Офіційна презентація відбудеться найближчим часом. 

Цю інформацію підтвердив Джонатан Хофеллер, віцепрезидент SpaceX щодо проєкту Starlink, на галузевому форумі.

Обладнання для запуску Wi-Fi у літаках спроєктує і виготовить SpaceX. Планується поліпшення  конструкції нових антен, щоб використовувати їх для авіаційного зв’язку.

Starlink ретельно готувався до цього проєкту. Зокрема, у 2020 році SpaceX подала заявку на тестування Starlink на п’яти літаках Gulfstream.

Вже у березні цього року компанія попросила дозволу у Федеральної комісії зі зв’язку на використання Starlink з “наземними станціями у русі”, наприклад, у вантажівках, суднах і літаках.

Раніше повідомлялося, що компанія SpaceX інженера Ілона Маска розширила масштаби публічного бета-тестування свого супутникового інтернет-сервісу Starlink, заявивши, що приймає попередні замовлення від потенційних клієнтів по всьому світу.

  • Команда мільярдера Ілона Маска збирається влаштувати справній прорив у світі технологій, звільнивши світ від Інтернет-обмежень та забезпечивши вільною та швидкою передачею даних. Детальніше про принцип роботи Starlink – у матеріалі.
Теги: Starlink, авіарейси, Wi Fi

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