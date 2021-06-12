Starlink домовляється з авіакомпаніями про запуск Wi-Fi у літаках

Оператор Starlink почав перемовини зі світовими авіакомпаніями про ймовірний запуск Wi-Fi у літаках. Для цього компанія SpaceX змінить конструкцію антен і супутників.

Про це повідомляє видання The Verge.

Зазначається, що в рамках перемовин Starlink провів кілька демонстрацій свого продукту для застосування Wi-Fi у літаках. Офіційна презентація відбудеться найближчим часом.

Цю інформацію підтвердив Джонатан Хофеллер, віцепрезидент SpaceX щодо проєкту Starlink, на галузевому форумі.

Обладнання для запуску Wi-Fi у літаках спроєктує і виготовить SpaceX. Планується поліпшення конструкції нових антен, щоб використовувати їх для авіаційного зв’язку.

Starlink ретельно готувався до цього проєкту. Зокрема, у 2020 році SpaceX подала заявку на тестування Starlink на п’яти літаках Gulfstream.

Вже у березні цього року компанія попросила дозволу у Федеральної комісії зі зв’язку на використання Starlink з “наземними станціями у русі”, наприклад, у вантажівках, суднах і літаках.