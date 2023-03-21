Starlink використовує геофіксацію для блокування використання своїх терміналів. В Україні геоблоки не дозволяють працювати терміналам на окупованих Росією територіях і над водою.

Про це повідомило The Economist.

Видання навело слова анонімного джерела в українській військовій розвідці, що термінали теж не працюють над водою і коли приймач рухається зі швидкістю понад 100 км/год. В Україні розробники безпілотників тепер використовують низку інших, дорожчих систем зв’язку. Нерідко на одному апараті встановлюють кілька систем.

Неназване джерело стверджувало, що найближчими тижнями Україна має отримати “значний і високотехнологічний потенціал”.

Водночас російські військові все ще дуже вдало “можуть глушити частоти, підробляти GPS, відправляти безпілотник на неправильну висоту, так що він просто падає з неба”.

Через наземні ППО українські розвідувальні безпілотники не можуть бачити понад 15 км за російською лінією фронту. Проте ЗСУ завершили велику реструктуризацію. В її межах створили 60 нових ескадрилій ударних безпілотників, щонайменше по одній у кожній бригаді, з окремим штабом і командирами. У світі така реформа стала першою.

Було оновлено воєнну доктрину України. До неї увійшли засекречені керівні принципи використання безпілотників.

У Міноборони створили нову раду для координації роботи виробників безпілотників. Відбувається дерегуляція: усунення бар’єрів для імпорту та сертифікації.