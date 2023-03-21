Про це повідомило The Economist.
Видання навело слова анонімного джерела в українській військовій розвідці, що термінали теж не працюють над водою і коли приймач рухається зі швидкістю понад 100 км/год. В Україні розробники безпілотників тепер використовують низку інших, дорожчих систем зв’язку. Нерідко на одному апараті встановлюють кілька систем.
Неназване джерело стверджувало, що найближчими тижнями Україна має отримати “значний і високотехнологічний потенціал”.
Водночас російські військові все ще дуже вдало “можуть глушити частоти, підробляти GPS, відправляти безпілотник на неправильну висоту, так що він просто падає з неба”.
Через наземні ППО українські розвідувальні безпілотники не можуть бачити понад 15 км за російською лінією фронту. Проте ЗСУ завершили велику реструктуризацію. В її межах створили 60 нових ескадрилій ударних безпілотників, щонайменше по одній у кожній бригаді, з окремим штабом і командирами. У світі така реформа стала першою.
Було оновлено воєнну доктрину України. До неї увійшли засекречені керівні принципи використання безпілотників.
У Міноборони створили нову раду для координації роботи виробників безпілотників. Відбувається дерегуляція: усунення бар’єрів для імпорту та сертифікації.
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