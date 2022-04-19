В Україні розпочали роботу над відкриттям представництва Starlink. Ще на початку повномасштабного вторгнення міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням надати Starlink.

Про це повідомив міністр у Telegram.

Наступного дня після запиту українська сторона отримала від нього позитивну відповідь. Вже за тиждень Starlink скерував 500 станцій з безплатною прошивкою під Україну.

Вже понад 10 тисяч станцій допомагають Збройним Силам залишатися на зв’язку та реалізовувати спеціальні операції. Також вони підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об’єктів, закладів охорони здоров’я, посівну кампанію, а також “повертають до життя” деокуповані території.

“Зараз Україну вже майже неможливо уявити без сучасної технології Starlink. І ця технологія стане ще доступнішою для українців. Адже сьогодні ми отримали чергову позитивну новину – Starlink розпочав роботу над відкриттям представництва в Україні!”, – підкреслив глава Мінцифри.

Відповідним органам доручено здійснити необхідні процедури з атестації, вимірювань та надання частот якнайшвидше. Про перебіг робіт міністр пообіцяв детально інформувати.

Зазначимо, що Starlink є проєктом компанії SpaceX. Вона займається розробленням високопродуктивних супутникових платформ для виготовлення супутників зв’язку та запусків великої їх кількості у космос. Ці станції здатні надавати доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.