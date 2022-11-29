Уряд веде перемовини про можливість придбання нової великої партії тисяч систем Starlink для України, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Нині у Кабміні затвердили необхідні документи, аби Starlink завозилися в Україну без мита і ПДВ.

“Це здешевить їхню вартість і дозволить забезпечити їх для якнайбільшої кількості людей та організацій”, — зазначив глава уряду.

Шмигаль нагадав, що минулого тижня по всій країні запрацювали “Пункти незламності”. Майже тисячу з них відкрила Державна служба з надзвичайних ситуацій: “у цих пунктах є світло, вода, тепло, зв’язок. Працюємо над тим, аби кожен такий пункт забезпечити старлінком”.

За його словами, подібні пункти відкрив і відповідальний бізнес: у магазинах, аптеках, відділеннях банків та автозаправних станціях. Місцева влада також активно долучається до організацій таких місць.

Раніше міністр цифрової трансформації України заявив, що у “Пунктах незламності”, які розгорнули по всій території України, згодом з’являться термінали супутникового зв’язку Starlink.

Речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій полковник служби цивільного захисту Олександр Хорунжий повідомив, що по всій території України силами підрозділів служби розгорнули більш як 940 “Пунктів незламності”.

“ДСНС розгорнула понад 940 “Пунктів незламності” по всій країні. З них 740 стаціонарних — на базі пожежно-рятувальних частин і 200 мобільних. Загалом у мобільних пунктах надано допомогу понад 12 300 особам”, — зазначив речник.

За його словами, під час довготривалого відключення електроенергії люди можуть отримати тут необхідну допомогу, зокрема зігрітися, попити гарячого чаю, підзарядити телефони, павербанки.

Окрім цього, Хорунжий зауважив, що приведено в готовність 100 “Пунктів незламності” на базі транспортних засобів.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський наголосив, що по Україні “пункти незламності” будуть працювати цілодобово. Раніше їх запустили через знеструмлення внаслідок російських ракетних атак.