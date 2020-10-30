У НАК "Нафтогаз" заявили, що старт опалювального сезону в 24 населених пунктах України під загрозою через критичні борги виробників тепла.

Про це повідомила пресслужба “Нафтогазу”.

Так, за тиждень ще 10 підприємств ТКЕ встигло підготуватись до опалювального сезону, кількість критичних боржників знизилась з 47 до 38. 13 областей України вже увійшли або розпочинають опалювальний сезон — в них немає жодного міста, де виробник тепла має критичну заборгованість.

Натомість підприємства ТКЕ у 24 населених пунктах досі мають критичні борги за газ, що ставить під загрозу старт опалювального сезону для їхніх клієнтів.

Окрім столиці, боржники також залишаються у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Луганській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій областях.

“Нафтогаз” закликає засновників відповідних підприємств ТКЕ, серед яких більшість – місцеві органи самоврядування, вирішити проблему та захистити мешканців”, – наголосили у НАК.