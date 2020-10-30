Про це повідомила пресслужба “Нафтогазу”.
Так, за тиждень ще 10 підприємств ТКЕ встигло підготуватись до опалювального сезону, кількість критичних боржників знизилась з 47 до 38. 13 областей України вже увійшли або розпочинають опалювальний сезон — в них немає жодного міста, де виробник тепла має критичну заборгованість.
Натомість підприємства ТКЕ у 24 населених пунктах досі мають критичні борги за газ, що ставить під загрозу старт опалювального сезону для їхніх клієнтів.
Окрім столиці, боржники також залишаються у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Луганській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій областях.
“Нафтогаз” закликає засновників відповідних підприємств ТКЕ, серед яких більшість – місцеві органи самоврядування, вирішити проблему та захистити мешканців”, – наголосили у НАК.
- Раніше Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. Таким чином борги ТЕЦ перед “Нафтогазом” не впливатимуть на перебіг опалювального сезону.