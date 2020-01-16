Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт постанови № 2745 підтримали 305 нардепів.

Згідно з документом, пленарні засідання третьої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання розпочнуться 4 лютого, а завершаться – 17 липня 2020 року.

У проєкті календарного плану передбачено:

– для пленарних засідань Верховної Ради – 12 тижнів;

– для роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах) – 7 тижнів;

– для роботи народних депутатів України з виборцями – 5 тижнів;

– для проведення години запитань до Уряду – 12 годин.

При підготовці календарного плану були враховані святкові і неробочі дні, а також дні релігійних свят. Крім того, враховано план проведення чергових сесій ПАРЄ, які відбудуться з 20 по 24 квітня та з 22 по 26 червня 2020 року.

Варто відзначити, що завтра має закінчитися друга сесія дев’ятого скликання Верховної Ради.