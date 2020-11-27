На початку жовтня почався Конкурс соціальних ініціатив для протидії епідемії COVID-19 та її наслідків за підтримки Європейського Союзу.

Сьогодні стартує III етап – голосування, до якого пройшли 67 з 97 організацій-претендентів. На попередніх двох етапах відбувався прийняття заявок та перевірка їх на відповідність умовам конкурсу.

Учасники демонструють різноманіття діяльності, актуальні та креативні ідеї, які вже успішно реалізовані в Україні, або ж реалізуються на цей час.

Ознайомитися з соціальними ініціативами можна на сайті організатора конкурсу https://eu4csos.org

Кожен охочий може взяти участь у голосуванні.

Щоб віддати свій голос, потрібно перейти в форму для голосування на сайті https://eu4csos.org, вказати інформацію про себе та обрати із переліку запропонованих ту ініціатив, яку ви хочете підтримати. Одна особа може проголосувати лише один раз за одну ініціативу.

Претенденти в конкурсі представлені в наступних номінаціях:

інновації в соціальній сфері у відповідь на COVID-19;

гендерно орієнтовані соціальні послуги в умовах COVID-19;

інклюзія в умовах COVID-19;

організація соціальних сервісів на подолання наслідків COVID-19.

Інформація про кількість голосів оновлюватиметься щоденно, до 12:00 в період з 1.12.2020 по 15.12.2020 року на сторінці сайту з усіма ініціативами.

Переможцями конкурсу стануть чотири претенденти, які наберуть найбільшу кількість голосів у своїй номінації, але не менше 50 голосів.

Голосування триватиме з 01.12.2020 по 15.12.2020 включно!

Довідково

Конкурс соціальних ініціатив проходить в рамках діяльності Проєкту ЄС “Підвищення спроможності ОГС соціальної сфери України” (EU4CSOs) за фінансової підтримки Європейського Союзу, та реалізується Благодійною організацією “Мережа 100 відсотків життя Рівне”.

Метою конкурсу є підтримка організацій, які реалізують соціальні ініціативи. У 2020 році конкурс має на меті відмітити організації, які реалізували/реалізують соціальні ініціативи, пов’язані з протидією епідемії COVID-19 та її наслідкам.

Вебсайт https://eu4csos.org створений та обслуговується за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Благодійної організації “Мережа 100 відсотків життя Рівне” і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.