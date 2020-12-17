22 грудня відбудеться конференція “Synergy. IT Business & IT Education” — захід, який сьомий рік поспіль об’єднує досвід численних професіоналів з боку бізнесу, органів влади та викладачів.

IT-індустрія в Україні зростає щороку на 20-30%, велику роль в цьому відіграє якісна підготовка українських фахівців. На жаль, ми все ще спостерігаємо значне відставання вищої освіти від реалій ринку в IT. Причиною цьому є застарілі підходи до розробки програм та спеціальностей, які не враховують інтереси ринку, та значна регульованість університетів. Тому саме системна співпраця та синергія ключових гравців в IT-освіті — бізнесу, держави та власне освітян — сприятиме розвитку IT-освіти в Україні.

Зважаючи на виклики сьогодення, цього року захід є безкоштовним. Це дозволить залучити якомога більше зацікавленої аудиторії, яка прагне розвиватися самостійно та вкладати ресурси в розвиток IT-освіти в Україні.

Захід “Synergy. IT Business & IT Education” в режимі реального часу представить кращі бізнес-практики в IT-освіті, розповість про цифровізацію навчання в умовах коронакризи та сформує бачення подальшої співпраці бізнесу та держави для якісної підготовки IT-фахівців.

Ця конференція буде цікавою для вас, якщо ви:

представляєте профільні органи влади, які займаються питаннями розвитку технічної освіти в Україні;

розробляєте / реалізовуєте корпоративні освітні програми для своїх співробітників в компанії або плануєте це робити у найближчому часі;

викладаєте технічну освіту у вищих навчальних закладах України, шукаєте можливості співпраці з бізнесом та хочете бути в курсі реалій розвитку IT-ринку та його кадрових запитів.

Програма заходу (може змінюватись):

Шість причин відвідати “Synergy. IT Business & IT Education” цього року:

Актуальні теми в IT-освіті

Освіта майбутнього, виклики перед освітою під час коронакризи, цифрові школи та багато інших тем. Хіба можна втратити таку можливість?

ТОП-спікери

Представники ТОП-компаній, які займаються корпоративною освітою. Чиновники, які визначають вектор розвитку освіти. Досвід компаній та проєктів через призму спікерів — дізнавайтесь та надихайтесь прикладом!

Зручний формат

Цього року ви зможете долучитись до заходу в комфортному Live Broadcast форматі!

Інтерактив зі спікерами

Маєте питання до спікера? Задайте його прямо під час заходу в інтерактивному діалозі і отримайте відповідь!

Безліч кейсів

Спікери представлять власні кейси реалізації IT-проєктів в компаніях та навчальних закладах.

Ключові тренди

Що наразі відбувається в IT-освіті і чому? Що визначає її розвиток та як примножити позитивні результати? Про все це дізнаєтесь вже 22 грудня на конференції!

З нетерпінням чекаємо на нашу зустріч на конференції 22 грудня. Усіх бажаючих запрошуємо зареєструватися за посиланням. Запрошуємо також підписатись на Facebook-сторінку події.

Захід організовує Асоціація “IT Ukraine” за підтримки Міністерства освіти і науки України. Партнери “Synergy. IT Business & IT Education” — компанії GlobalLogic, SoftServe та EPAM.