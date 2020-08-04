Стартує розпродаж в'язниць: першою піде з молотка колонія під Києвом

Про це інформує пресслужба Мін’юсту.

Раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції України планує виставити на продаж в’язниці, якими зараз не користуються. У червні Мін’юст “заморозив” дев’ять в’язниць і має намір виставити їх на продаж.

“Великий розпродаж в’язниць розпочинається! 06 серпня 2020 року об 11:00 відбудеться захід, присвячений початку цього процесу. Він проходитиме на території першого об’єкту, який буде виставлено на продаж – державної установи “Ірпінський виправний центр (№ 132)”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністр юстиції Денис Малюська та його заступниця Олена Висоцька розкажуть про плани подальших продажів і напрями використання отриманих від реалізації в’язниць коштів.

Державна установа “Ірпінський виправний центр (№ 132)” розташована в центрі смт Коцюбинське за 14 км від Києва. Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.06.2019 № 1750/5, було прийнято рішення про оптимізацію установи шляхом її консервації. Останніх засуджених було переведено до іншого виправного центру в серпні 2019 року. На продаж буде виставлено об’єкти нерухомості установи.

Продаж здійснюватиметься на відкритих електронних аукціонах через систему “Prozorro-Продажі”.

Місцеві жителі повідомляють, що землю вже попередньо купили під будівництво ТРЦ, яка компанія / забудовник – невідомо.

Довідка: Ірпінський виправний центр управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у місті Києві та Київській області (№ 132) – у 1944 році було прийнято рішення про розташування на території смт.Коцюбинське Київської області колонії для засуджених, в якій утримувались адмінпокарані чоловіки та жінки, з назвою „Управління начальника робіт” (УНР), яка діяла до 1952 року. УНР поклало початок історії установи.

Протягом 1944-1953рр. адмінпокарані, що утримувались в УНР працювали у відновленні заводів “Більшовик” і “Червоний екскаватор” в м. Києві, а також на будівництві селища Нові Біличі, гіпсового заводу та меблевої фабрики в селищі Коцюбинське.