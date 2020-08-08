"Кіновернісаж просто неба" вже третій тиждень збирає під пам’ятником Шевченку киян і гостей столиці для перегляду українських фільмів.

Кожну суботу показуємо українські кінохіти. Цієї суботи дивимося суперхіт “Скажене весілля”. Фільм-рекордсмен, який окупив себе у прокаті та зібрав шалену касу — 54,9 млн гривень. У фільмі зіграли такі зірки як, Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Джиммі Воха-Воха. Фільм виробництва кінокомпанії FILM.UA.

Представить картину знімальна група та продюсерка Надія Коротушка.

У середу, 12 серпня, як завжди, показуємо дитяче й підліткове кіно. А саме хіт Аркадія Непиталюка “11 дітей з Моршина”. Фільм розповідає про пригоди дітей, які об’єдналися, щоб протистояти несправедливості. Картина виробництва Solar Media Entertainment.

Другий тиждень на “Кіновернісажі” присвячуємо короткометражним фільмам.

Починаємо цієї неділі, 9 серпня, з фестивальних короткометражних хітів. Покажемо “В радості, і тільки в радості” — переможець Одеського МКФ та КМКФ “Молодість”, “Випуск’97” — приз молодіжного журі на 70-му кінофестивалі у Локарно, переможець Одеського МКФ, МКФ “Молодість”, “Штангіст” — переможець фестивалю Wiz-Art і КМКФ “Молодість”, “LoveSocks” — переможець кінофестивалю “Відкрита ніч”, “Урок риболовлі” — переможець кінофестивалю Wiz-Art у Львові, “Мить” — приз екуменічного журі КМКФ “Молодість”, “Технічна перерва” — переможець Tallinn Black Nights Film Festival.

Усі стрічки мають не тільки багато схвальних відгуків у критиків і нагород на фестивалях, а й багато поціновувачів серед українських глядачів.

Також, протягом тижня будемо показувати й студентські фільми – молодих режисерів, які ще тільки проходять свій шлях становлення та вчаться на режисерів в Університетах та академіях.

Отже, у програмі безкоштовних показів 8–14 серпня будуть представлені такі фільми:

8 серпня — “Скажене весілля”, реж. Владислав Климчук, 2018.

9 серпня — День фестивальних короткометражних хітів.

18+

“В радості, і тільки в радості”, реж. Марина Рощина, 2018;

“Випуск’97”, реж. Павло Остріков, 2017;

“Штангіст”, реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук, 2019;

“LoveSocks”, реж. Юля Дегліна, 2018;

“Урок риболовлі”, реж. Кирило Жеков, 2018;

“Мить”, реж. Юлія Тамтура, 2018;

“Технічна перерва”, реж. Філіп Сотниченко, 2018.

10 серпня — День незалежного короткометражного кіно.

Ці фільми зняті без жодної гривні державної підтримки, вони жорсткі, прямі, чесні, відверті і точно не залишать вас байдужими.

“Батьківський день”, реж. Марія Пономарьова, 2018 (учасник та переможець понад десятка фестивалів в Ісландії, Франції, Ірландії, Канаді, Україні тощо);

“Я”, реж. Іван Тимченко, 2019;

“Crabgirl”, реж. Сергій Пудіч, 2018 (переможець кінофестивалю українського незалежного короткометражного кіно “Бардак” (м. Харків), володар 10 нагород на

міжнародних фестивалях короткометражного кіно);

міжнародних фестивалях короткометражного кіно); “Психро”, реж. Олександр Фразе-Фразенко, 2019;

“Залежність” (лауреат кінофестивалю “Бруківка” (м. Кам’янець-Подільський), реж. Валерія Ходос, 2019;

“Хайп”, реж. Віктор Буток, 2019 (переможець кінофестивалів “Кібербруківка” 2020 та “Бардак” 2019).

11 серпня — Святкуємо Новий рік влітку!

Добірка українських короткометражок, дія яких відбувається під час новорічних свят.

“Новий рік в сімейному колі”, реж. Максим Наконєчний, 2018

“Гойдалки”, реж. Валерія Сочивець, 2018

“Різдвяні історії”, реж. Валерія Сочивець, Філіп Сотниченко, 2019

“Нічний швидкий”, реж. Марина Артеменко та Оксана Артеменко, 2019.

12 серпня — День дитячого кіно

“11 дітей з Моршина”, реж. Аркадій Непиталюк, 2019.

13 серпня — День фільмів СУК

СУК – це Сучасне Українське Кіно – організація, створена для популяризації сучасного українського кіно в Україні та за її межами. Співзасновниками організації є її президентка, продюсерка та режисерка Валерія Сочивець та режисер Філіп Сотниченко.

“Поза Зоною”, реж. Нікон Романченко, 2017;

“Київська історія”, реж. Михайло Маслобойщиков, 2017;

“Марія”, реж. Новруз Хікмет, 2017;

“Двері”, реж. Ріта Кузьміна, 2017;

14 серпня — Добірка коротких метрів “MyStreetFilmsUkraine” від фестивалю кіно та урбаністики “86”.

Початок щодня о 21:00.

ВХІД ВІЛЬНИЙ!

За сприяння Шевченківської районної державної адміністрації в місті Києві та КО “Київзеленбуд”.

Проєкт реалізується за підтримки Державного агентства України з питань кіно.