Аби отримати безкоштовну фахову консультацію психолога, військові, їхні родичі, друзі та колеги можуть подзвонити на короткий номер 5522.
Анонімно та безкоштовно.
Графік роботи кол-центру: понеділок-п’ятниця з 11.00 до 19.00 год.
Лінія психологічної допомоги для військових та їхніх близьких реалізується за фінансової підтримки Фонду United Ukraine Appeal.
Окрім лінії підтримки військових та їхніх близьких, у кол-центрі #ВАРТОЖИТИ працює окрема лінія допомоги, на якій надається:
Психологічна підтримка цивільним українцям
Психологічна підтримка дорослим онкопацієнтам, паліативним хворим та їхніх близьких
Психологічна та інформаційна підтримка жінкам, які зазнали сексуального насильства і тортур під час війни.
Детальніше про роботу кол-центру #ВАРТОЖИТИ на офіційному сайті Фонду Яніни Соколової: https://sokolovafund.org/
Контакти: +38 (093) 506 10 91 – Марта Гвоздь, керівниця кол-центру #ВАРТОЖИТИ.
E-mail: [email protected]