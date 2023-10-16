Аби отримати безкоштовну фахову консультацію психолога, військові, їхні родичі, друзі та колеги можуть подзвонити на короткий номер 5522. 

Анонімно та безкоштовно.

Графік роботи кол-центру: понеділок-п’ятниця з 11.00 до 19.00 год.

Лінія психологічної допомоги для військових та їхніх близьких реалізується за фінансової підтримки Фонду United Ukraine Appeal.

Окрім лінії підтримки військових та їхніх близьких, у кол-центрі #ВАРТОЖИТИ працює окрема лінія допомоги, на якій надається:  

Психологічна підтримка цивільним українцям

Психологічна підтримка дорослим онкопацієнтам, паліативним хворим та їхніх близьких

Психологічна та інформаційна підтримка жінкам, які зазнали сексуального насильства і тортур під час війни.

Детальніше про роботу кол-центру #ВАРТОЖИТИ на офіційному сайті Фонду Яніни Соколової: https://sokolovafund.org/ 

Контакти: +38 (093) 506 10 91 – Марта Гвоздь, керівниця кол-центру #ВАРТОЖИТИ.

E-mail: [email protected] 