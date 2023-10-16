Кол-центр #ВАРТОЖИТИ є діючим проєктом Фонду Яніни Соколової, мета якого – допомогти українським військовим та їхнім родинам, а також цивільним українцям подолати наслідки пережитих травматичних подій, викликаних війною, запобігти розвитку психічних порушень.

Аби отримати безкоштовну фахову консультацію психолога, військові, їхні родичі, друзі та колеги можуть подзвонити на короткий номер 5522.

Анонімно та безкоштовно.

Графік роботи кол-центру: понеділок-п’ятниця з 11.00 до 19.00 год.

Лінія психологічної допомоги для військових та їхніх близьких реалізується за фінансової підтримки Фонду United Ukraine Appeal.

Окрім лінії підтримки військових та їхніх близьких, у кол-центрі #ВАРТОЖИТИ працює окрема лінія допомоги, на якій надається:

Психологічна підтримка цивільним українцям

Психологічна підтримка дорослим онкопацієнтам, паліативним хворим та їхніх близьких

Психологічна та інформаційна підтримка жінкам, які зазнали сексуального насильства і тортур під час війни.

Детальніше про роботу кол-центру #ВАРТОЖИТИ на офіційному сайті Фонду Яніни Соколової: https://sokolovafund.org/

Контакти: +38 (093) 506 10 91 – Марта Гвоздь, керівниця кол-центру #ВАРТОЖИТИ.

E-mail: [email protected]