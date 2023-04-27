Кол-центр #ВАРТОЖИТИ є діючим проєктом Фонду Яніни Соколової, мета якого – допомогти українським військовим та їхнім родинам, а також цивільним українцям подолати наслідки пережитих травматичних подій, викликаних війною, запобігти розвитку психічних порушень.

“Українські військові – щит і меч нації. Від них залежить життя країни і життя кожного з нас. Спокій військових – це наш спокій. Тому психологічна допомога у війні на виснаження, яку веде рф, є необхідним життєдайним аспектом”, – говорить засновниця Фонду Яніна Соколова.

Слоганом кампанії “Тобі є кому розповісти” разом з військовими, волонтерами та лідерами думок команда Фонду закликає військовослужбовців/-виць та їхніх близьких не боятися звертатися за психологічною підтримкою заради внутрішнього спокою та перемоги – психологи кол-центру на зв’язку, готові вислухати та проконсультувати.

Серед героїв кампанії: правозахисник Масі Найєм, військовослужбовець Юрій Гудименко, волонтерка Тата Кеплер, фронтмен гурту “Друга Ріка” Валерій Харчишин.

“Війна, стресове навантаження, емоції, переживання здаються нестерпними, неймовірно виснажують і військових, і близьких, що їх чекають. З допомогою психолога кол-центру є можливість в телефонному режимі знизити психоемоційну напругу, знайти рішення, ресурси, опори, які будуть дієвими саме для того, хто телефонує. Вчасно надана психологічна допомога може запобігти розвитку психічних розладів. Багато військових, що мають бойовий досвід, мають необхідність поділитися пережитим. Краще зі “своїми“. Але “свої“ вже теж “не вивозять“. Тому краще з тими, хто їх зрозуміє і знає, що саме відбувається з психікою, що є нормальним, а що потребує уваги“, – розповідає психологиня Тетяна Уварова, керівниця лінії підтримки військових та їхніх близьких кол-центру #ВАРТОЖИТИ.

Аби отримати безкоштовну фахову консультацію психолога, військові, їхні родичі, друзі та колеги можуть подзвонити на короткий номер 5522.

Анонімно та безкоштовно.

Графік роботи кол-центру: понеділок-п’ятниця з 11.00 до 19.00 год.

Лінія психологічної допомоги для військових та їхніх близьких реалізується за фінансової підтримки Фонду United Ukraine Appeal.

Окрім лінії підтримки військових та їхніх близьких, у кол-центрі #ВАРТОЖИТИ працює окрема лінія допомоги, на якій надається:

Психологічна підтримка цивільним українцям

Психологічна підтримка дорослим онкопацієнтам, паліативним хворим та їхніх близьких

Психологічна та інформаційна підтримка жінкам, які зазнали сексуального насильства і тортур під час війни.

Детальніше про роботу кол-центру #ВАРТОЖИТИ на офіційному сайті Фонду Яніни Соколової: https://sokolovafund.org/

Фонд Яніни Соколової у соціальних мережах:

Facebook: https://www.facebook.com/yanina.sokolova.fund

Instagram: www.instagram.com/yanina.sokolova.fund/

TikTok: https://www.tiktok.com/@yanina.sokolova.fund



Контакти:

+38 (093) 506 10 91 – Марта Гвоздь, керівниця кол-центру #ВАРТОЖИТИ

E-mail: [email protected]