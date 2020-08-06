Кіт Дейтон, якого через кілька місяців офіційно можуть призначити новим послом США в Україні, дав свідчення в комітеті закордонних справ Сенату.

#Букви зібрали головні тези його виступу.

“Україна була частиною мого життя близько 40 років. У 1970 році, будучи офіцером, я вивчив російську мову … Я вперше відвідав Україну в 1980 році. Я ніколи не забуду, як зустрічався з українцями. Вони дійсно глибоко пишаються своєю історією і культурою, пам’ятають і цінують неймовірні страждання, завдані українському народові іноземними державами протягом усієї його історії. Мої подальші військові призначення повели мене далеко від України, але заглибили в світ дипломатії … Революція гідності повернула Україну на перший план моїх дипломатичних обов’язків. Натхненний лютою прихильністю до демократії та свободи протестуючих на Майдані, Центр Маршалла (який очолював Дейтон) почав комплексну програму семінарів і допомоги Україні, приділяючи особливу увагу військово-цивільним відносинам, громадянському нагляду за збройними силами і сектором безпеки, реформ, щоб допомогти новому керівництву України дотримуватися євроатлантичних принципів правління і робити кроки, необхідні для вступу в НАТО. Я з гордістю зазначаю, що це зусилля не було б можливим без підтримки Сенату США”, – заявив Дейтон.

Також Дейтон розповів, що до початку пандемії COVID-19 кілька разів був в Україні і раз на шість тижнів давав стратегічні рекомендації міністру оборони нашої країни і його заступникам.

“Так в результаті цих дій я дізнався і зрозумів Україну та її численні проблеми, і у мене склалися стосунки з прихильниками України в Конгресі США, в Міністерстві оборони та Державному департаменті. Україна, з якою я зіткнувся в 1980 році, дуже відрізняється від яскравої і перспективної країни зараз, але основні проблеми залишаються ті ж”, – зазначив він.

У Сенаті в Дейтона питали про доцільність американської підтримки для України, його можливі зустрічі з адвокатом президента Дональда Трампа Руді Джуліані, а також можливу присутність російських військових на території України.

Не дав прямої відповіді Дейтон тільки на питання про зв’язок з Джуліані. Він лише сказав, що не збирається зустрічатися ні з ким із високопоставлених чиновників, а якщо такі зустрічі й будуть – готовий про них відзвітувати.

Що стосується військової допомоги Україні, яку свого часу заблокували, Дейтон лише звернув увагу на необхідність посилення морського флоту заради того, щоб уникнути можливої ​​експансії Чорного моря Росією.

На питання про реформи, необхідні в Україні, він назвав лише судову.

Територіальна цілісність України – національний інтерес США

Дейтон нагадав про те, що США виступають за дипломатичний шлях припинення війни на Донбасі, підтримуючи право України на самозахист від російської агресії.

“Україна прагне позбутися від втручання Москви, знищити корупцію і побудувати підзвітний, прозорий і чуйний до всіх громадян уряд. Втім, одне не змінилося і не зміниться: в національних інтересах США, щоб Україна подолала ці складності і досягла майбутнього, в якому була б цілісною, демократичною і вільною. Багато стоїть зараз на кону”, – сказав Дейтон.

Про присутність російських військових на Донбасі

За словами Дейтона, приблизно 2,3 тисячі російських військових зараз знаходяться на сході України.

Також, крім бойовиків, Росія передала на схід понад 400 танків, 700 одиниць колісної артилерії, гаубиці, безпілотники, артилерію ППО, стрілецьку зброю та інші види озброєння.

“Їх (бойовиків на Донбасі) насправді очолюють і супроводжують російські військові”, – заявив Дейтон.

Про військову допомогу Україні

Дейтон сказав, що він підтримує зусилля Конгресу щодо збільшення допомоги США Україні, оскільки вона бореться з підтримуваним Росією бойовиками на сході країни.

Він також сказав, що згоден з оцінками того, що президент Росії Володимир Путін намагається дестабілізувати Україну.

Як відбувається процедура затвердження

Після слухань комітет повинен проголосувати “за” або “проти” кандидата на посаду посла США в Україні та відправити рекомендацію в Сенат. Минулі слухання показали, що серед сенаторів у Дейтона є підтримка.

Якщо кандидата погодить Сенат, то залишиться ще один етап – рекомендацію Сенату передадуть на підпис президенту. З огляду на те, що Дональд Трамп особисто запропонував кандидатуру Дейтона, відповідне розпорядження він може підписати досить швидко.

Але на сьогоднішній день невідомо – коли саме відбудеться голосування в Сенаті.

Кіт Дейтон – генерал-лейтенант у відставці, був стратегічним радником Міністерства оборони України. У травні президент США Дональд Трамп запропонував його кандидатуру на посаду посла США в Україні.