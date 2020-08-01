Сьогодні, 1 серпня, в Україні стартує вступна кампанія. Абітурієнти можуть створювати свої електронні кабінети, завантажувати документи на вступ та надсилати заяви до обраних вишів.

Про це повідомляють #Букви.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти прийом заяв і документів до університетів триватиме з 13 по 22 серпня (для вступників за результатами Зовнішнього незалежного оцінювання), і до 16 серпня для вступників, які складатимуть вступні іспити.

Творчі конкурси та вступні іспити на місця державного замовлення будуть проводитися з 1 по 12 серпня.

Надання рекомендацій для зарахування на бюджет буде відбуватися не пізніше 27 серпня, а подача абітурієнтами документів для зарахування – до вечора 31 серпня.

Також передбачена можливість подачі оригіналів документів поштою (і в зв’язку з цим до 5 днів збільшено інтервал між останнім днем подачі документів і виданням самого наказу про зарахування). Крім того, вступники зможуть надіслати сканкопію необхідних документів електронною поштою, наклавши на них кваліфікований електронний підпис (а самі документи донести після початку навчання).

Як зареєструвати електронний кабінет

Для реєстрації кабінету вступника потрібно перейти за посиланням та вибрати один з двох варіантів:

Вступ із сертифікатом ЗНО;

Вступ із сертифікатом ЄВІ/ЄФВВ;

Далі слід натиснути на “Кабінет вступника”, після чого заповнити спеціальну форму та ввести туди свої особисті дані:

адресу електронної пошти (вказана адреса буде логіном для входу до кабінету);

пароль для входу до кабінету;

номер, пін-код і рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

серію та номер документа про повну загальну середню освіту;

середній бал додатка до вказаного документа (для допомоги можна скористатись калькулятором середнього бала на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/).

Після реєстрації на електронну пошту абітурієнта буде надіслано лист для активації особистого кабінету. У разі успішного виконання вказаних у листі рекомендацій, абітурієнт зможе активувати свій кабінет.

У разі виникнення проблем із: реєстрацією електронного кабінету, поданням заяв через електронний кабінет, розбіжностей між даними сертифікатів ЗНО та документів про освіту необхідно звернутись до технічної підтримки ЄДЕБО, ДП “Інфоресурс” (cервic підтримки з реєстрації електронних кабінетів і подання електронних заяв):

+38 (044) 290-18-13

+38 (095) 281-13-54

+38 (067) 551-24-74

+38 (093) 342-38-63.

Слід зазначити, що:

неможливо зареєструвати електронний кабінет на неіснуючу або заборонену в Україні електронну пошту (наприклад, mail.ru, yandex.ru тощо);

до електронного кабінету потрібно завантажувати якісні фото, оскільки вони використовуватимуться для замовлення студентського квитка, максимальний розмір файлу – до 1Мб;

краще заздалегідь спланувати куди і з яким пріоритетом подавати заяви, оскільки після того як заклад прийме заяву до розгляду, скасувати її можна тільки із втратою пріоритетності;

на бюджет можна подати не більше як 5 заяв на будь-які спеціальності;

кількість заяв, які можна подати на навчання за контрактом, не обмежується.

Вступна кампанія для абітурієнтів з окупованих територій

Абітурієнти з окупованого Криму й окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) можуть вступати без Зовнішнього незалежного оцінювання до будь-якого навчального закладу, де працюватимуть освітні центри “Крим-Україна” та “Донбас-Україна”, до 23 жовтня включно.

У цьому році освітні центри ”Крим-Україна” та ”Донбас-Україна” будуть створені у всіх ЗВО, що знаходяться у сфері підпорядкування не тільки МОН, а й МОЗ, Мінкульту, та у трьох закладах вищої освіти системи МВС.

Крім того, тепер у межах окремої квоти участь у конкурсному відборі братимуть не тільки вступники з АР Крим та м. Севастополь, але й вступники з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, лінії зіткнення.

Такі вступники мають скласти лише два іспити державної підсумкової атестації: українську мову та історію України, а також один вступний іспит, який встановлює заклад вищої освіти.