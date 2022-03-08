Стартувало голосування за найкращий ескіз поштової марки «Русский военный корабль, иди на#уй!»

"Укрпошта" сьогодні розпочала голосування за найкращий ескіз поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!". Учасниками конкурсу стали 496 авторів з України та різних куточків світу.

Про це повідомляє “Укрпошта“.

Конкурс оголосили ще 1 березня. За тиждень дорослі, діти, професійні дизайнерські студії і аматори розробляли власне бачення нової поштової марки, присвяченої Героям острова Зміїного. Для деяких учасників відпочити із малюванням стало справжньою арттерапією.

Кількість надісланих робіт значно перевищила очікування і технічні можливості Facebook. Тому на народне голосування представлено одразу 20 конкурсних робіт. Голосування триватиме до 11 березня включно.

Основні критерії відбору полягають у відповідності заявленій темі, оригінальності, рівні виконання роботи та дотримання норм етики. Решта робіт увійде в базу даних “Укрпошти”, яку планують використати як ескізи для інших поштових випусків патріотичної тематики. Роботу переможця надрукують масовим тиражем на першій українській поштовій марці в умовах воєнного стану.