По всьому світу стартував благодійний віртуальний забіг на підтримку України Run with Ukraine online. 70% від внесків буде передано благодійним фондам, а учасники загалом подолають символічну дистанцію – 6 993 км, довжину державного кордону України.

Про це йдеться в заяві Run Ukraine.

Сьогодні Україні як ніколи потрібна підтримка. З 24 лютого 2022 року кожного дня українці мужньо борються за своє життя, свободу та незалежність, за своє мирне та вільне майбутнє. 24 березня, рівно місяць від початку війни, розпочатої Росією проти України.

Саме 24 березня розпочався благодійний проєкт – віртуальний забіг Run with Ukraine online, долучитись до якого можуть учасники зі всього світу. Організатором забігу виступає українська компанія Run Ukraine, яка проводить наймасштабніші бігові заходи України.

70% від зібраних коштів з оплат реєстрацій та додаткових внесків буде передано на допомогу Збройним Силам України, а також в інші благодійні фонди. Загальна дистанція, яку організатори пропонують подолати разом усім учасникам, становить 6 993 кілометри.

Це загальна довжина державного кордону України, разом з тимчасово окупованими територіями Криму та Донбасу. Таким чином, учасники віртуально побіжать навколо вільної та незалежної України заради миру та перемоги.

“Команда Run Ukraine глибоко переживає за долю нашої держави та її громадян, адже також є частиною українського суспільства. Розуміємо, що для багатьох українських бігунів на тлі цих жахливих подій спорт та пробіжки зараз є абсолютно недоречними. Однак якщо ви у безпеці та маєте змогу відновити пробіжки, попри біль та тривогу, аби підтримати своє ментальне та фізичне здоров’я, запрошуємо долучитися до благодійного онлайн-забігу”, – наголосили у компанії.

Учасники можуть обрати, яку відстань долати: 1 км (дитяча дистанція), 21 км, 42 км, або пробігти чи просто пройти будь-яку іншу дистанцію. День, час, маршрут та місце забігу кожен обирає самостійно.

“Ми хочемо об’єднати бігове ком’юніті та небайдужих людей по всьому світу, аби підтримати Україну в цей складний час та разом якнайшвидше зупинити війну. Допомогти може кожен відповідно до своєї можливості: придбати реєстрацію та пробігти обрану дистанцію, або ж просто долучитись до проєкту, зробивши окремий благодійний внесок. Кожен внесок важливий, кожен кілометр наближає нас до перемоги. Пробіжимо 6 993 км заради України разом!” – заявили в компанії Run Ukraine.

ДОВІДКА. Run Ukraine — організатор наймасштабніших бігових заходів України. З 2010 року компанія провела понад 30 міжнародних змагань для любителів бігу та спортивних ентузіастів. Місія Run Ukraine — організовувати спортивно-масові події найвищого рівня, надихати й мотивувати людей займатися бігом.