Визнання в юридичній спільноті – must have сьогодення, як для компаній чи об’єднань, так і для особистостей.

Виконуючи свої обов’язки, адвокат не очікує овацій чи нагород, маючи на меті реалізувати своє покликання – захистити клієнта.

Втім, правове поле країни залежить від кожного учасника, а тому важливо ділитися досвідом, набутим за рік кропіткої праці, з колегами.

Адже саме оцінка успіхів та значущості практики адвокатів, аналіз здобутків за останній рік, – допомагають усвідомити вектор розвитку в країні та виокремити кращих представників професії.

Асоціація адвокатів України, продовжуючи традицію, у 2021 році проведе улюблений та очікуваний багатьма, – Всеукраїнський незалежний публічний конкурс “Адвокат року”, який цього року стартує раніше щоб усі бажаючі встигли взяти участь.

Конкурс складається з декількох етапів:

1 етап Конкурсу з 1 березня 2021 по 15 травня 2021:

Прийом заяв, анкет учасників.

2 етап Конкурсу з 16 травня 2021 по 31 травня 2021:

Конкурсна комісія за результатами аналізу анкет учасників здійснює допуск учасників до on-line голосування. Перед on-line голосуванням Конкурсна комісія перевіряє відповідність анкетних даних вимогам до учасників Конкурсу. Після перевірки дані учасників розміщуються на сайті www.uaa.org.ua для проведення on-line голосування по практикам/галузям права.

3 етап Конкурсу з 01 червня 2021 по 30 червня 2021:

On-line голосування на сайті ААУ www.uaa.org.ua за учасників Конкурсу в кожній практиці/галузі права.

4 етап Конкурсу з 01 липня 2021 по 31 липня 2021:

Конкурсна комісія затверджує результати on-line голосування та з урахуванням оцінки анкет учасників Конкурсу, їх особистих досягнень, визначає від 1 до 5 фіналістів (за рішенням Конкурсної комісії) Конкурсу в кожній практиці/галузі права. Всього практик – 32. Результати підлягають оприлюдненню.

5 етап Конкурсу з 01 серпня 2021 по 15 серпня 2021:

За рішенням Конкурсної комісії – проводиться анкетування (опитування) серед провідних юридичних ЗМІ (оцінювання фіналістів провідними ЗМІ);

6 етап Конкурсу з 16 серпня 2021 по 30 серпня 2021:

Конкурсна комісія з урахуванням результатів анкетування затверджує переможців Конкурсу в кожній практиці/галузі права. Переможці оголошуються на церемонії нагородження.

08 жовтня 2021 відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців Конкурсу в готелі Hyatt Regency Kyiv.

Цього року ми проведемо церемонію нагородження в день професійного свята – День юриста України, що буде приємним подарунком для всіх.

За результатами конкурсу буде обрано від 1 до 5 фіналістів у кожній із запропонованих 32 практик:

  • Аграрне право
  • Адміністративне право та процес
  • Антикорупційна практика
  • Антимонопольне та конкурентне право
  • Антирейдерська практика
  • Банкрутство
  • Господарське (комерційне) право
  • Екологічне право та енергетика
  • Захист бізнесу
  • Земельне право
  • Злиття та поглинання
  • Інвестиції
  • IT право
  • Корпоративне право
  • Кримінальне право
  • Медичне та фармацевтичне право
  • Медіа-право
  • Міжнародний арбітраж
  • Міжнародне торгове право
  • Митне право
  • Морське і транспортне право
  • Нерухомість та будівництво
  • Податкове право
  • Право інтелектуальної власності
  • Сімейне право
  • Спадкове право
  • Судова практика
  • Трудове право
  • Фінансове і банківське право
  • Цивільне право
  • White collar crime
  • FMCG & Retaile

Анкета для адвокатів за посиланням: https://www.uaa.org.ua/anketa-uchasnika-advokat/

Також ми будемо нагороджувати учасників, які не є адвокатами в номінаціях:

  • юрист – науковець
  • кращий журналіст, який пише на юридичні теми
  • кращий in-house lawyer
  • юрист-громадський діяч
  • кращий молодий юрист
  • кращий студент

Анкета для інших учасників: https://www.uaa.org.ua/anketa-uchasnika-ne-advokat/

Детальна інформація про конкурс: https://bit.ly/2PDMzcA