Визнання в юридичній спільноті – must have сьогодення, як для компаній чи об’єднань, так і для особистостей.
Виконуючи свої обов’язки, адвокат не очікує овацій чи нагород, маючи на меті реалізувати своє покликання – захистити клієнта.
Втім, правове поле країни залежить від кожного учасника, а тому важливо ділитися досвідом, набутим за рік кропіткої праці, з колегами.
Адже саме оцінка успіхів та значущості практики адвокатів, аналіз здобутків за останній рік, – допомагають усвідомити вектор розвитку в країні та виокремити кращих представників професії.
Асоціація адвокатів України, продовжуючи традицію, у 2021 році проведе улюблений та очікуваний багатьма, – Всеукраїнський незалежний публічний конкурс “Адвокат року”, який цього року стартує раніше щоб усі бажаючі встигли взяти участь.
Конкурс складається з декількох етапів:
1 етап Конкурсу з 1 березня 2021 по 15 травня 2021:
Прийом заяв, анкет учасників.
2 етап Конкурсу з 16 травня 2021 по 31 травня 2021:
Конкурсна комісія за результатами аналізу анкет учасників здійснює допуск учасників до on-line голосування. Перед on-line голосуванням Конкурсна комісія перевіряє відповідність анкетних даних вимогам до учасників Конкурсу. Після перевірки дані учасників розміщуються на сайті www.uaa.org.ua для проведення on-line голосування по практикам/галузям права.
3 етап Конкурсу з 01 червня 2021 по 30 червня 2021:
On-line голосування на сайті ААУ www.uaa.org.ua за учасників Конкурсу в кожній практиці/галузі права.
4 етап Конкурсу з 01 липня 2021 по 31 липня 2021:
Конкурсна комісія затверджує результати on-line голосування та з урахуванням оцінки анкет учасників Конкурсу, їх особистих досягнень, визначає від 1 до 5 фіналістів (за рішенням Конкурсної комісії) Конкурсу в кожній практиці/галузі права. Всього практик – 32. Результати підлягають оприлюдненню.
5 етап Конкурсу з 01 серпня 2021 по 15 серпня 2021:
За рішенням Конкурсної комісії – проводиться анкетування (опитування) серед провідних юридичних ЗМІ (оцінювання фіналістів провідними ЗМІ);
6 етап Конкурсу з 16 серпня 2021 по 30 серпня 2021:
Конкурсна комісія з урахуванням результатів анкетування затверджує переможців Конкурсу в кожній практиці/галузі права. Переможці оголошуються на церемонії нагородження.
08 жовтня 2021 відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців Конкурсу в готелі Hyatt Regency Kyiv.
Цього року ми проведемо церемонію нагородження в день професійного свята – День юриста України, що буде приємним подарунком для всіх.
За результатами конкурсу буде обрано від 1 до 5 фіналістів у кожній із запропонованих 32 практик:
- Аграрне право
- Адміністративне право та процес
- Антикорупційна практика
- Антимонопольне та конкурентне право
- Антирейдерська практика
- Банкрутство
- Господарське (комерційне) право
- Екологічне право та енергетика
- Захист бізнесу
- Земельне право
- Злиття та поглинання
- Інвестиції
- IT право
- Корпоративне право
- Кримінальне право
- Медичне та фармацевтичне право
- Медіа-право
- Міжнародний арбітраж
- Міжнародне торгове право
- Митне право
- Морське і транспортне право
- Нерухомість та будівництво
- Податкове право
- Право інтелектуальної власності
- Сімейне право
- Спадкове право
- Судова практика
- Трудове право
- Фінансове і банківське право
- Цивільне право
- White collar crime
- FMCG & Retaile
Анкета для адвокатів за посиланням: https://www.uaa.org.ua/anketa-uchasnika-advokat/
Також ми будемо нагороджувати учасників, які не є адвокатами в номінаціях:
- юрист – науковець
- кращий журналіст, який пише на юридичні теми
- кращий in-house lawyer
- юрист-громадський діяч
- кращий молодий юрист
- кращий студент
Анкета для інших учасників: https://www.uaa.org.ua/anketa-uchasnika-ne-advokat/
Детальна інформація про конкурс: https://bit.ly/2PDMzcA