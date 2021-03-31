Визнання в юридичній спільноті – must have сьогодення, як для компаній чи об’єднань, так і для особистостей.

Виконуючи свої обов’язки, адвокат не очікує овацій чи нагород, маючи на меті реалізувати своє покликання – захистити клієнта.

Втім, правове поле країни залежить від кожного учасника, а тому важливо ділитися досвідом, набутим за рік кропіткої праці, з колегами.

Адже саме оцінка успіхів та значущості практики адвокатів, аналіз здобутків за останній рік, – допомагають усвідомити вектор розвитку в країні та виокремити кращих представників професії.

Асоціація адвокатів України, продовжуючи традицію, у 2021 році проведе улюблений та очікуваний багатьма, – Всеукраїнський незалежний публічний конкурс “Адвокат року”, який цього року стартує раніше щоб усі бажаючі встигли взяти участь.

Конкурс складається з декількох етапів:

1 етап Конкурсу з 1 березня 2021 по 15 травня 2021:

Прийом заяв, анкет учасників.

2 етап Конкурсу з 16 травня 2021 по 31 травня 2021:

Конкурсна комісія за результатами аналізу анкет учасників здійснює допуск учасників до on-line голосування. Перед on-line голосуванням Конкурсна комісія перевіряє відповідність анкетних даних вимогам до учасників Конкурсу. Після перевірки дані учасників розміщуються на сайті www.uaa.org.ua для проведення on-line голосування по практикам/галузям права.

3 етап Конкурсу з 01 червня 2021 по 30 червня 2021:

On-line голосування на сайті ААУ www.uaa.org.ua за учасників Конкурсу в кожній практиці/галузі права.

4 етап Конкурсу з 01 липня 2021 по 31 липня 2021:

Конкурсна комісія затверджує результати on-line голосування та з урахуванням оцінки анкет учасників Конкурсу, їх особистих досягнень, визначає від 1 до 5 фіналістів (за рішенням Конкурсної комісії) Конкурсу в кожній практиці/галузі права. Всього практик – 32. Результати підлягають оприлюдненню.

5 етап Конкурсу з 01 серпня 2021 по 15 серпня 2021:

За рішенням Конкурсної комісії – проводиться анкетування (опитування) серед провідних юридичних ЗМІ (оцінювання фіналістів провідними ЗМІ);

6 етап Конкурсу з 16 серпня 2021 по 30 серпня 2021:

Конкурсна комісія з урахуванням результатів анкетування затверджує переможців Конкурсу в кожній практиці/галузі права. Переможці оголошуються на церемонії нагородження.

08 жовтня 2021 відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців Конкурсу в готелі Hyatt Regency Kyiv.

Цього року ми проведемо церемонію нагородження в день професійного свята – День юриста України, що буде приємним подарунком для всіх.

За результатами конкурсу буде обрано від 1 до 5 фіналістів у кожній із запропонованих 32 практик:

Аграрне право

Адміністративне право та процес

Антикорупційна практика

Антимонопольне та конкурентне право

Антирейдерська практика

Банкрутство

Господарське (комерційне) право

Екологічне право та енергетика

Захист бізнесу

Земельне право

Злиття та поглинання

Інвестиції

IT право

Корпоративне право

Кримінальне право

Медичне та фармацевтичне право

Медіа-право

Міжнародний арбітраж

Міжнародне торгове право

Митне право

Морське і транспортне право

Нерухомість та будівництво

Податкове право

Право інтелектуальної власності

Сімейне право

Спадкове право

Судова практика

Трудове право

Фінансове і банківське право

Цивільне право

White collar crime

FMCG & Retaile

Анкета для адвокатів за посиланням: https://www.uaa.org.ua/anketa-uchasnika-advokat/

Також ми будемо нагороджувати учасників, які не є адвокатами в номінаціях:

юрист – науковець

кращий журналіст, який пише на юридичні теми

кращий in-house lawyer

юрист-громадський діяч

кращий молодий юрист

кращий студент

Анкета для інших учасників: https://www.uaa.org.ua/anketa-uchasnika-ne-advokat/

Детальна інформація про конкурс: https://bit.ly/2PDMzcA