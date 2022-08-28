STATEMENT UKRAINE ініціювали Борис Ондрейчка, художній керівник viennacontemporary та Яна Барінова, раніше директорка Департаменту культури КМДА. Наразі вона працює спеціалістом з розвитку у viennacontemporary та менеджером проєктів European Policies and Ukraine в ERSTE Foundation.
STATEMENT UKRAINE є цьогорічним контент-фокусом viennacontemporary і складається з кількох частин:
- виставка “The Cockerel with Black Wings: A Recovered Heirloom”
- панельна дискусія “Українська культура на шляху до ЄС/ Ukrainian Culture on its Path to the EU”
- NFT drop VC STATEMENT UKRAINE Crypto Art Drop
THE COCKEREL WITH BLACK WINGS: A RECOVERED HEIRLOOM
Центральне місце займає виставка “The Cockerel with Black Wings: A Recovered Heirloom”, де тринадцять українських та міжнародних художників досліджують тему війни, яку курує Катерина Філюк. Виставка проходитиме під час днів viennacontemporary у співпраці з Das Weisse haus і відкрита для безкоштовного відвідування.
Виставка висвітлює проблеми втрачених чи потенційних реліквій і різноманітних суспільних відносин, які в них закладені. Вона набуває форми спекулятивних і зворушливих мемуарів, які ведуть відвідувача на схід, хоча й намагаються за всяку ціну уникнути будь-яких меланхолійних настроїв, які можуть бути пов’язані з такою подорожжю.
Митці: Kinder Album (UA), Анка Бенера та Арнольд Естефан (RO), Василь Дмитрик (UA), Лія Достлієва та Андрій Достлієв (UA, PL), Гай Кенігштайн (NL), Дмитро Красний (UA), Олекса Манн (UA), Назар Мартинюк (UA), Metahaven (NL), Юрій Пікуль (UA), Клеменс Пул (USA/UA), Олена Субач (UA) та Cosimo Veneziano (IT).
Години роботи: Четвер, 8 вересня – неділя, 11 вересня 2022 р. 11:00 – 19:00
Щоденна екскурсія від куратора з 14:00 до 15:00
PANEL DISCUSSION: “UKRAINIAN CULTURE ON ITS PATH TO THE EU”
Відкриттю виставки передуватиме панельна дискусія “Українська культура на шляху до ЄС” за участю провідних діячів України, Австрії та Європи. Серед яких Генеральний секретар Міністерства закордонних справ Петер Лаунскі-Тіфенталь, колекціонер мистецтва.
Франческа Тіссен, заступник Міністра культури та інформаційної політики України Галина Григоренко, співкуратор CULTURESCAPES Катерина Ботанова, українська письменниця Тетяна Малярчук та співзасновниця, генеральна директорка Dattalion Наталія Микольська та ін.
“Метою дискусії є напрацювання дорожньої карти реформ у культурній галузі, визначення пріоритетів та зон відповідальності, залучення до співпраці якомога ширшого кола фахівців України та країн ЄС, окреслення напрямів та розробка KPI для цих складних процесів”, – вважає Яна Барінова.
Панельна дискусія запрошує місцеву та міжнародну аудиторію до участі в діалозі про майбутню культурну інтеграцію України до Європейського Союзу.
VC STATEMENT UKRAINE CRYPTO ART DROP
Viennacontemporary запускає NFT-дроп VC STATEMENT UKRAINE Crypto Art Drop для підтримки української артсцени.
У межах головного фокусу цього річної виставки та ініціативи STATEMENT UKRAINE у проєкті буде представлено щонайменше вісім мистецьких творів, створених відомими сучасними українськими митцями у співпраці з сучасними криптозірками, які відібрали артдиректор viennacontemporary Борис Ондрейчка, директор з розвитку бізнесу viennacontemporary Яна Барінова, засновник фонду Museum of Crypto Arts, Бенуа Куті та провідний український криптохудожник Юра Мирон.
Митці Енджі Тейлор, Анна Кострицька, Бард Іонсон, Дмитро Федоренко, Гала Мірісса, Гері Картлідж, Ілан Катін, Юлія Бєляєва, Катерина Заволока, Макс Кільдеров, Oficinas TK, Олексій Іванюк, Влада Ралко, Олексій Сай, Shortcut, Sparrow є нашими парами в проєкті.
Галла Мірріса про проєкт: “ми об’єднали криптомистецтво з фізичним мистецтвом, щоб надати кращої видимості ситуації в Україні. Війна не може знищити мистецтво/культуру, тому що митці боротимуться проти війни, створюючи мистецтво”.
NFT будуть випущені наприкінці серпня, а аукціон відбудеться на objkt.com протягом виставки 9–11 вересня 2022 року.
“Нашими основними цілями проєкту також є поєднання цифрового і фізичного світів, з’єднати митців зі Сходу та Заходу та зібрати кошти на благодійність для України. При цьому ми дійсно віримо в унікальність робіт, що будуть створені нашими митцями, кожен з них має свій стиль, репутацію, бачення та своїх поціновувачів, а тепер ми станемо свідками створення чогось унікального, що буде на перетині культур та форматів”, – ділиться координаторка проєкту Ольга Столярчук.
Проєкт буде побудовано на на блокчейн-платформі Tezos та за підтримки Museum of Crypto Arts і 0x4rt. Основна частина первинних доходів від продажу буде передана безпосередньо одній із благодійних організацій в Україні.
Основними цілями нашого проєкту є підтримка України та висвітлення реальності, яку Україна та українці досі відчувають на собі, через мистецтво, а також надання сталої допомоги українським митцям через колаборацію з міжнародними криптозірками та допомоги в дослідженні нових можливостей та платформ. Координатори проєкту: Ольга Столярчук та Том Валлманн.
Непевність часів дається взнаки: склад учасників змінюється до останнього. Буквально сьогодні долучилася Judith Kohlenberger, дослідниця Віденського університету економіки та бізнесу. Її спеціалізація – вивчення міграції (у тому числі – вимушеної) представників гуманітарних професій. Тож компанія буде бойова: заступниця міністра культури та інформполітики Галина Григоренко, засновник та керуючий директор консалтингової агенції KEA European Affairs Philippe Kern, мега-колекціонер та друг України Francesca Thyssen Bornemisza. Це в першій частині дискусії, яка називається “Integration Reforms needed in Ukraine’s Public Cultural Sector”, яку модерує Яна Барінова.
Підтема другої – “Art and Creative Industries in Times of War”. Її модератором на моє запрошення стала Nataliya Mykolska – засновниця платформи SheExports та Центру Trade+ у Київській школі економіки, а в минулому – заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі України. Компанія в неї буде суто жіноча: співкуратор CULTURESCAPES Kateryna Botanova, віцепрезидент KSE Natalija Shapoval, заступниця голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Yevheniya Kravchuk та письменниця, публіцистка Tanja Maljartschuk.
Подія відбудеться в Aula Der Wissenschaften, Vienna