THE COCKEREL WITH BLACK WINGS: A RECOVERED HEIRLOOM

Центральне місце займає виставка “The Cockerel with Black Wings: A Recovered Heirloom”, де тринадцять українських та міжнародних художників досліджують тему війни, яку курує Катерина Філюк. Виставка проходитиме під час днів viennacontemporary у співпраці з Das Weisse haus і відкрита для безкоштовного відвідування.

Виставка висвітлює проблеми втрачених чи потенційних реліквій і різноманітних суспільних відносин, які в них закладені. Вона набуває форми спекулятивних і зворушливих мемуарів, які ведуть відвідувача на схід, хоча й намагаються за всяку ціну уникнути будь-яких меланхолійних настроїв, які можуть бути пов’язані з такою подорожжю.

Митці: Kinder Album (UA), Анка Бенера та Арнольд Естефан (RO), Василь Дмитрик (UA), Лія Достлієва та Андрій Достлієв (UA, PL), Гай Кенігштайн (NL), Дмитро Красний (UA), Олекса Манн (UA), Назар Мартинюк (UA), Metahaven (NL), Юрій Пікуль (UA), Клеменс Пул (USA/UA), Олена Субач (UA) та Cosimo Veneziano (IT).

Години роботи: Четвер, 8 вересня – неділя, 11 вересня 2022 р. 11:00 – 19:00

Щоденна екскурсія від куратора з 14:00 до 15:00

PANEL DISCUSSION: “UKRAINIAN CULTURE ON ITS PATH TO THE EU”

Відкриттю виставки передуватиме панельна дискусія “Українська культура на шляху до ЄС” за участю провідних діячів України, Австрії та Європи. Серед яких Генеральний секретар Міністерства закордонних справ Петер Лаунскі-Тіфенталь, колекціонер мистецтва.