Статки народного депутата України Віктора Медведчука зросли у 21,5 раза за час президентства Володимира Зеленського у період з 2018 по 2020 рік.

Про це свідчать дані рейтингів журналу “Фокус”.

У 2018 році Медвудчук був на 90 місці в рейтингу “100 найбагатших людей України”. Його статки оцінювали в 55 мільйонів доларів.

Тоді в журналі писали, що Медведчуку належать компанії “Укркапітал”, “Спорт-тур”, “Терра-інвест”, “Гармонія”. Також його називали “одним з провідних гравців на ринку скрапленого газу, адже Proton Energy Group, яку ЗМІ пов’язують з ним, імпортує в Україну близько 40% скрапленого газу”.

У рейтингу “Фокусу” за 2020 рік, Медведчук на сьомій позиції з капіталом 1184 мільйони доларів. Це у 21,5 раза більше, ніж на два роки раніше.

Його називають власником часток у компаніях Львівобленерго, Прикарпаттяобленерго і Запоріжжяобленерго. Через офшорні структури Медведчуку належать частки в металургійних заводах “Дніпроспецсталь” і “Запорізький завод феросплавів”, а також в декількох логістичних компаніях з Одеського перевального комплексу: “Синтез Ойл”, “Ексімнафтопродукт”, “Одеснафтопродукт” і “Укрлоудсістем”.

За даними “Фокусу” за 2013 рік, коли президентом України був Віктор Янукович, статки Медведчука становили 270,5 мільйона доларів.

Як відомо, на початку лютого за рішенням Ради національної безпеки і оборони України були запроваджені санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та трьох телеканалів – NewsOne, ZIK та “112 Україна”. Козак є номінальним власником цих медіаактивів, які пов’язують із головою політради партії “ОПЗЖ” і кумом Путіна Віктором Медведчуком. Мовлення вказаних каналів було заблоковано.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна та голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”.