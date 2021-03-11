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За даними індексу мільярдерів Bloomberg, 11 березня статки легендарного інвестора досягли 100 мільярдів доларів. У світі існує ще 5 людей, які перетнули цю фінансову позначку. Зараз Баффет шостий у списку найбагатших людей світу.

Цьогоріч 90-річний Баффет додав майже 13 мільярдів доларів до власного капіталу, оскільки акції його промислового та страхового конгломерату зросли. Зокрема, акції Berkshire Hathaway зросли майже на 15% у 2021 році, що дало компанії ринкову капіталізацію у розмірі 600 мільярдів доларів.

Баффет та Berkshire Hathaway славляться тим, що інвестують в основному в повільне зростання цінних паперів, оскільки ринки продовжують відновлюватися після падіння, викликаного пандемією. Нещодавно мільярдер розповів, що Berkshire купив акції компаній Dow Chevron і Verizon, вказуючи на новий інтерес до Big Oil, телекомунікацій та засобів масової інформації.

Після цього Dow Chevron подорожчав на 31%. Ситуація з Verizon трохи відрізняється. Акції не зросли, за прогнозом інвестора, але вже значно перевищують мінімум, який зафіксували минулого року.

Хоча Баффет подолав позначку у 100 мільярдів доларів, він все ще значно відстає від найбагатшої людини світу — генерального директора Amazon Джеффа Безоса. Його статки оцінюють у 180 млрд доларів. Безос постійно змагається за цей титул із генеральним директором Tesla Ілоном Маском, статки якого сьогодні оцінюють у 173 млрд доларів.

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс займає третє місце в списку. Він володіє 138 млрд доларів. Водночас Бернард Арно, голова групи предметів розкоші LVMH, посідає четверте місце зі 122 млрд доларів. Арно є найбагатшим неамериканцем у списку. Цукерберг займає 5 місце з чистим капіталом у 101 млрд доларів.