За даними Bloomberg Billionaires Index, тепер Пейдж і Брін стали членами ексклюзивного клубу мільярдерів, стан яких оцінюється в більш ніж 100 мільярдів доларів. Це сталося у зв’язку з подорожчанням акцій технологічних компаній.

Статок восьми найбагатших людей світу разом становить понад один трильйон доларів.

У 2017 році Джефф Безос, голова компанії Amazon, був першим, хто досяг позначки в 100 мільярдів доларів. Раніше список найбагатших людей світу очолював співзасновник компанії Microsoft Білл Гейтс.

У п’ятницю акції США досягли нового рекорду на тлі оптимізму з приводу відновлення економіки. Індекс Nasdaq-100, орієнтований на технології, цього року виріс більш ніж на 7%. Також акції Alphabet Inc., материнської компанії Google, в останні два тижні ростуть після того, як вона виграла судовий розгляд з авторського права. В результаті Пейдж і Брін збільшили свої статки більш ніж на 20 мільярдів доларів кожен.

У березні цього року статок 90-річного американського інвестора Уоррена Баффета вперше досяг 100 мільярдів доларів, і він став шостим мільярдером з таким капіталом у світі – після Джеффа Безоса, Ілона Маска, Білла Гейтса, Бернара Арно і Марка Цукерберга.