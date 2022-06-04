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Стаття «Російське вторгнення в Україну (2022)» стала найпопулярнішою в українській Вікіпедії з 24 лютого

Стаття "Російське вторгнення в Україну (2022)", очолила список найпопулярніших в українській Вікіпедії. За 90 днів від моменту створення вона отримала майже 2,5 мільйона переглядів.

Субота, 4 червня 2022, 18:45
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Про це повідомляє “Вікімедіа Україна” з посиланням на інформацію, агреговану користувачем Base на основі первинних даних сервісу Pageviews.

До переліку найпопулярніших також потрапили статті про радника голови Офісу Президента України Олексія Арестовича, очільника українського націоналістичного руху Степана Бандеру та збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації — Привида Києва.

За перші 90 днів після створення стаття про Російське вторгнення в Україну стала однією з найвідвідуваніших статей за всю історію існування українського розділу Вікіпедії, її переглянули майже 2,5 мільйона разів. Для прикладу, найпопулярніша стаття 2021 року “Україна” за 12 місяців отримала лише один мільйон переглядів.

З відомих людей найпопулярнішими в українській Вікіпедії стали особи, пов’язані з війною; особливо ті, які відзначилися в популярній культурі.

Зокрема українські діячі:

  • Олексій Арестович — 1 846 тисяч переглядів;
  • Володимир Зеленський — 309 тисяч;
  • Валерій Залужний — 305 тисяч;
  • Віталій Кім — 257 тисяч.

Представники держави-агресора:

  • Володимир Жириновський — 488 тисяч;
  • Володимир Путін — 419 тисяч.

Серед історичних діячів найпопулярнішим став Степан Бандера 637 тисяч. Також популярним виявився український підприємець-аграрій Олександр Поворознюк — 216 тисяч, який став натхненником популярного музичного треку VOVA їBash їх Blyad.

Під час повномасштабного вторгнення значної популярності набули статті про різні види озброєння:

  • російських оперативно-тактичний ракетний комплекс Іскандер — 501 тисяча;
  • тактичний ракетний комплекс Точка — 430 тисяч;
  • сімейство російських крилатих ракет Калібр — 420 тисяч;
  • турецький ударний безпілотник Bayraktar TB2 — 399 тисяч.

Стаття про колишній російський флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер “Москва”, знищений Військово-морськими силами України 13 квітня, зібрала понад 402 тисячі переглядів.

Популярними стали й статті про інші війни, у яких агресором або активною стороною конфлікту була російська федерація:

  • Російсько-грузинська війна — 294 тисячі;
  • Перша російсько-чеченська війна — 186 тисяч;
  • Громадянська війна в Сирії — 146 тисяч.

Традиційно українці використовували Вікіпедію для того, щоб дізнатися більше про теми, які активно висвітлювали у новинах:

  • американську програму військової допомоги “Ленд-ліз” — 307 тисяч;
  • стрілецьку пісню “Ой у лузі червона калина” — 254 тисячі;
  • міжнародну міжбанківську систему SWIFT — 211 тисяч;
  • український гурт Kalush — 196 тисяч, який цьогоріч став переможцем пісенного конкурсу “Євробачення 2022”.

Також цікавилися значенням та історією різних термінів, які часто виринали в інформаційному просторі:

  • Рашизм — 467 тисяч;
  • Денацифікація — 236 тисяч;
  • Кацап — 151 тисяча.

До 100 найвідвідуваніших також потрапили кілька статей, які традиційно мають високе охоплення в українській Вікіпедії: Україна — 570 тисяч, Київ — 239 тисяч, Шевченко Тарас Григорович — 176 тисяч, українська мова — 175 тисяч.

Теги: війна, Вікімедіа Україна, Вікіпедія, російська агресія, російське вторгнення, російсько-українська війна, стаття

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