Статую третього президента США Томаса Джефферсона, що понад сто років простояла у залі міськради Нью-Йорка, демонтують.

Про це пише американське видання The New York Times.

Після дебатів щодо спадщини Томаса Джефферсона як рабовласника, міська рада Нью-Йорка одноголосно підтримала демонтаж статуї третього президента США у залах міської ради.

Понад сто років двометрова постать президента стояла у залі міської ради Нью-Йорка як одного з батьків-засновників нації та першого автора проголошення незалежності.



Однак, протягом останніх десятиліть кольорова частина депутатів наполягала на необхідності прибрати фігуру президента США, адже Джефферсон був рабовласником, який поневолив понад 600 темношкірих людей. У контексті перегляду та переосмислення культурних пам’яток, питання демонтажу знову підняли.

І хоч рішення забрати статую з приміщення було одноголосним, куди його діти після цього – так і не вирішили. Що викликало обурення у членів міськради, які представляють темношкіру і латиноамериканську групу населення. Вони у листі стверджують, що цей об’єкт є “постійним нагадуванням про несправедливість, яка переслідує кольорові спільноти з моменту заснування нашої країни”.

Дебати щодо статуї Джефферсона є частиною широкого загальнонаціонального переосмислення расової нерівності, що підкреслюється вбивством Джорджа Флойда, расових відмінностей, що ще більше виявляються через пандемію коронавірусу, а також іноді жорстоких дебатів про те, чи слід демонтувати та викидати пам’ятники Конфедерації.

Це вже не перший випадок перенесення статуй через расистське минуле зображених на них персон. Так, у 2018 році з Центрального парку забрали статую доктора Дж. Маріон Сімс, який вважається засновником сучасної гінекології. Причиною є те, що він практикувався та експериментував на темношкірих жінках.

На початку 2021 року громадська комісія з дизайну проголосувала за демонтаж статуї Теодора Рузвельта біля входу до Американського музею природознавства.

Така тенденція спостерігається по всій країні, і особливо виражено – після повстань антирасистського руху “Black Lives Matter”.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.