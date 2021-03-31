Про це повідомляє британський телеканал BBC.
Статуя Грети Тунберґ за 24 000 фунтів стерлінгів, встановлена біля входу в університет, викликала гнів серед студентів, які назвали її “марнославним проєктом”.
На думку студентського союзу, таку велику суму можна було б витратити на більш насущні потреби.
За словами президента студради Меган Болл, час для такої статуї обрано не дуже вдалий.
“Ми переживаємо рік COVID-19, багато студентів були позбавлені доступу до кампусу, багато хто намагається вчитися онлайн, і їм дуже потрібна допомога”, – заявила Болл.
Вона закликала керівництво університету виділити таку ж суму – 23 760 фунтів стерлінгів – на додаткове фінансування послуг для студентів на території кампусу і надати максимально прозорий звіт про наявні фонди для підтримки учнів.
В університеті заявили, що гроші були витрачені не зі студентського фонду і що статуя Тунберґ має стати символом прихильності навчального закладу боротьбі з кліматичними та екологічними кризами.
“Гроші з фонду підтримки студентів і співробітників на установку пам’ятника витрачені були. Університет витратив на підтримку студентів за останній рік 5,2 мільйона фунтів стерлінгів”, – заявила віце-канцлерка університету, професорка Джой Картер.
Керівництво університету сподівається, що статуя Тунберґ допоможе надихнути студентська спільнота на зміну світу на краще навіть при найскладніших життєвих обставинах.
- Раніше повідомлялося, що шведська екоактивістка Грета Тунберґ випадково запостила твіт з “методичкою” з написання постів на підтримку протестів проти законів про сільське господарство в Індії, чим спровокувала порушення кримінальної справи індійськими правоохоронцями.