На території університету Вінчестера у Великій Британії встановили пам'ятник шведській екоактивістці Греті Тунберґ. Це викликало обурення студентів навчального закладу.

Про це повідомляє британський телеканал BBC.

Статуя Грети Тунберґ за 24 000 фунтів стерлінгів, встановлена ​​біля входу в університет, викликала гнів серед студентів, які назвали її “марнославним проєктом”.

На думку студентського союзу, таку велику суму можна було б витратити на більш насущні потреби.

За словами президента студради Меган Болл, час для такої статуї обрано не дуже вдалий.

“Ми переживаємо рік COVID-19, багато студентів були позбавлені доступу до кампусу, багато хто намагається вчитися онлайн, і їм дуже потрібна допомога”, – заявила Болл.

Вона закликала керівництво університету виділити таку ж суму – 23 760 фунтів стерлінгів – на додаткове фінансування послуг для студентів на території кампусу і надати максимально прозорий звіт про наявні фонди для підтримки учнів.

В університеті заявили, що гроші були витрачені не зі студентського фонду і що статуя Тунберґ має стати символом прихильності навчального закладу боротьбі з кліматичними та екологічними кризами.

“Гроші з фонду підтримки студентів і співробітників на установку пам’ятника витрачені були. Університет витратив на підтримку студентів за останній рік 5,2 мільйона фунтів стерлінгів”, – заявила віце-канцлерка університету, професорка Джой Картер.

Керівництво університету сподівається, що статуя Тунберґ допоможе надихнути студентська спільнота на зміну світу на краще навіть при найскладніших життєвих обставинах.