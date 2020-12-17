Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, згідно з рішенням регулятора, банки в цей період працюватимуть за графіком:

30 грудня СЕП працює до 24:00. Валютний ринок України, депозитарій Національного банку та інші системи НБУ працюють у звичайному режимі.

31 грудня до 13:00 через СЕП здійснюватимуться платежі між банківськими установами, що підпорядковані одній юридичній особі, а також платежі від учасників СЕП на адресу НБУ, органів Державної казначейської служби та платежі від НБУ та органів Державної казначейської служби на адресу всіх учасників СЕП. Валютний ринок працюватиме з урахуванням особливостей роботи СЕП, викладених у регламенті. Банківський день у СЕП закінчується о 13:00.

1 січня банківський день у СЕП розпочнеться о 9:00 з датою банківського дня 4 січня 2021 року.

1-3 січня включно учасники СЕП самостійно прийматимуть рішення щодо дати початку роботи в системі відповідно до власних потреб і потреб своїх клієнтів. Міжбанківські перекази через СЕП у цей період здійснюватимуться з датою банківського дня 4 січня. У цей період Депозитарій НБУ не працює, а банки не здійснюють операції з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України, зокрема, зі своїми клієнтами.

4-6 січня СЕП і банківська система працюватимуть у звичайному режимі. День роботи банківської системи України переноситься з п’ятниці 8 січня 2021 року на суботу 16 січня 2021 року.

16 січня міжбанківські перекази здійснюватимуться через СЕП з датою банківського дня 16 січня 2021 року.

17 січня міжбанківські перекази здійснюватимуться через СЕП з датою банківського дня 18 січня 2021 року.

У період з 31 грудня до 4 січня включно діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют і облікова вартість банківських металів, розраховані Нацбанком 30 грудня.

Крім того, 1 – 3 і 7 – 10 січня 2021 року банки в разі необхідності можуть здійснювати касові операції. Водночас банки в цей період повинні забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.