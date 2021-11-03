Міністерство освіти і науки затвердило календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2022 року.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Реєстрація осіб для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2022 року.

До 29 квітня 2022 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудуться за таким графіком:

23 травня – фізика

26 травня – хімія

31 травня – українська мова, українська мова і література

3 червня – математика, математика (завдання рівня стандарту)

6 червня – іспанська мова, німецька мова, французька мови

7 червня – англійська мова

10 червня – історія України

14 червня – географія

17 червня – біологія.

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2022 року.