Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Реєстрація осіб для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2022 року.
До 29 квітня 2022 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.
Тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудуться за таким графіком:
- 23 травня – фізика
- 26 травня – хімія
- 31 травня – українська мова, українська мова і література
- 3 червня – математика, математика (завдання рівня стандарту)
- 6 червня – іспанська мова, німецька мова, французька мови
- 7 червня – англійська мова
- 10 червня – історія України
- 14 червня – географія
- 17 червня – біологія.
Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2022 року.
- Нагадаємо, реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) розпочнеться з 5 січня 2022 року і триватиме до 22 січня включно.