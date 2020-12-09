Союз європейських футбольних асоціацій опублікував календар відбору національних збірних до чемпіонату світу 2022 року, який проведуть у Катарі.

Розклад опубліковано на сайті УЄФА.

Згідно з оприлюдненою УЄФА інформацією, збірна України, яка під час жеребкування потрапила до групи D, розпочне відбір із виїзного поєдинку проти чинних чемпіонів світу – французів.

Розклад матчів збірної України:

24 березня: Франція – Україна;

28 березня: Україна – Фінляндія;

31 березня: Україна – Казахстан;

1 вересня: Казахстан – Україна;

4 вересня: Україна – Франція;

9 жовтня: Фінляндія – Україна;

12 жовтня: Україна – Боснія і Герцеговина;

16 листопада: Боснія і Герцеговина – Україна.

У фінальну частину чемпіонату світу потраплять 10 переможців груп і три переможця плей-офф. У ньому братимуть участь 10 команд, що зайняли другі місця в групах і дві найкращі команди серед переможців Ліги націй, які не пройшли відбір на ЧС. Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.