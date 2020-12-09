Розклад опубліковано на сайті УЄФА.
Згідно з оприлюдненою УЄФА інформацією, збірна України, яка під час жеребкування потрапила до групи D, розпочне відбір із виїзного поєдинку проти чинних чемпіонів світу – французів.
Розклад матчів збірної України:
- 24 березня: Франція – Україна;
- 28 березня: Україна – Фінляндія;
- 31 березня: Україна – Казахстан;
- 1 вересня: Казахстан – Україна;
- 4 вересня: Україна – Франція;
- 9 жовтня: Фінляндія – Україна;
- 12 жовтня: Україна – Боснія і Герцеговина;
- 16 листопада: Боснія і Герцеговина – Україна.
У фінальну частину чемпіонату світу потраплять 10 переможців груп і три переможця плей-офф. У ньому братимуть участь 10 команд, що зайняли другі місця в групах і дві найкращі команди серед переможців Ліги націй, які не пройшли відбір на ЧС. Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.
- У кваліфікації ЧС-2022 збірна України зіграє проти національних команд Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини, а також Казахстану.