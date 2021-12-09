Про це написав прессекретар президента України Сергій Нікіфоров у Facebook.

Згідно з інформацією, наданою Нікіфоровим, розмова розпочнеться орієнтовно о 19:30. Перед тим Володимир Зеленський візьме участь у саміті за демократію.

Розмову лідерів США та України 7 грудня анонсував радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу в Білому домі, який відбувся після перемовин Джо Байдена з Володимиром Путіним. Під час відеодзвінка президенти двох країн обговорили низку тем, які торкаються відносин США і Росії. Байден висловив стурбованість російськими військовими діями на кордоні з Україною та пригрозив санкціями у разі ескалації конфлікту. Джо Байден також заявив, що виключає відряджання американських військ в Україну для захисту країни від російського вторгнення.

Як зауважив Салліван, розмова президентів України та США буде певним продовженням розмови Зеленського зі секретарем Держдепу Ентоні Блінкеном, що відбулася напередодні.