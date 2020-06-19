У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, ухвалення якого призведе до значного зростання ставок держмита на нотаріальні послуги.

Про це поінформував у статті для #Букв адвокат Назар Чорний.

Йдеться про законопроєкт № 3236-1, який вже отримав висновок комітету про рекомендацію ВР включити цей документ до порядку денного і ухвалити його за основу. Ініціатором проєкту закону є нардеп від “Слуги народу” Данило Гетманцев.

Законопроєктом пропонується внести зміни до декрету Кабінету Міністрів “Про державне мито”, змінивши розміри ставок держмита (тобто плати, що стягується за надання тих чи інших послуг від імені держави) за надання деяких нотаріальних послуг.

Як пояснює адвокат, якщо документ буде ухвалено, деякі ставки держмита зростуть в сотні разів.

Зокрема, за посвідчення заповітів ставки можуть зрости в 300 разів, доручень – в 50-750 разів, засвідчення вірності копій документів і виписок з них – в 100 разів, за засвідчення справжності кожного підпису на документах – в 500 разів, за передачу заяв громадян – у 17 разів, за видачу дублікатів нотаріально засвідчених документів – у 167 разів.

Відтак, наприклад, нотаріальне завірення копії документа коштуватиме не 17 копійок, а 17 гривень за сторінку; засвідчення кожного підпису на документі – не 34 копійки, а 170 гривень; посвідчення заповіту – не 85 копійок, а 255 гривень; посвідчення довіреностей – не 34-170 копійок, а 170-255 гривень; а за видачу дубліката того ж доручення – не 51 копійку, а 85 гривень.

До зазначених сум слід додати вартість послуг нотаріуса, які оплачуються окремо.

Наприклад, вартість посвідчення довіреності зараз становить близько 500 гривень (що в сумі з урахуванням банківської комісії дасть зростання вартості оформлення довіреності до 800 гривень і більше).

“Якщо ж врахувати, що в одному документі може нотаріально посвідчуватись і 5, і 10, і більше сторінок (наприклад при нотаріальному посвідченні паспорта), аналогічно і з кількістю підписів на документах (особливо якщо на кожній посвідчуваній сторінці є по кілька підписів, як в деяких договорах і статутах) та кількістю необхідних дублікатів документа, то вартість такого “задоволення” стане відчутною навіть для підприємств, не кажучи вже про малозабезпечені верстви населення”, – наголошує адвокат.

Варто відзначити, що підвищення держмита в пояснювальній записці до законопроєкту аргументується “необхідністю запобігти зменшенню доходів місцевих бюджетів в сучасних умовах”.

Назар Чорний роз’яснює, що держмито як плата за послугу “не має і ніколи не мала бюджетоутворюючої функції”. А ініціатор законопроєкту нардеп Гетманцев не надав фінансово-економічного обґрунтування законопроєкту та розрахунків розмірів зростання доходів місцевих бюджетів.