За результатами останнього опитування, українці почали гірше ставитись до радянських керівників, а от ставлення до захисників України, зокрема й ОУН-УПА, значно покращилось.

Про це повідомили у пресслужбі Соцгрупи “Рейтинг”.

Так, згідно з даними десятого загальнонаціонального опитування в умовах війни, українці позитивно ставляться до воїнів, які в різний час і у різних арміях захищали рідну землю від ворогів.

Абсолютна більшість (96%) позитивно ставляться до воїнів сучасної української армії. Також у суспільстві домінує позитивне ставлення до воїнів радянської армії, які воювали з фашизмом (85%) та воїнів УПА (71%).

І якщо в оцінках радянських воїнів, та воїнів УПА залишаються регіональні відмінності, то щодо сучасних воїнів української армії спостерігається повний регіональний чи віковий консенсус.

Суттєво зросла підтримка визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за державну Незалежність України: 81% підтримують, лише 10% – проти. З 2010 року показник підтримки зріс у 4 рази, з 2015 – вдвічі.

Богдан Хмельницький та Михайло Грушевський – українські історичні постаті, котрі однозначно позитивно (понад 90%) сприймаються в суспільстві.

За останні роки спостерігалася позитивна динаміка у ставленні до українських історичних постатей, навколо котрих ще десятиліття тому точилися гострі дискусії у суспільстві.

Зокрема поступово покращувалося відношення до Івана Мазепи (у 2012 – 44%, у 2022 – 76%), Симона Петлюри (у 2012 – 26%, у 2022 – 49%) та Степана Бандери (у 2012 – 22%, у 2022 – 74%). Важливо, що позитивне ставлення до ідеолога українського націоналізму переважає сьогодні і в південно-східних регіонах, та серед тих, хто в побуті спілкується виключно російською мовою.

Натомість до радянських керівників ставлення в останнє десятиліття було переважно негативним, і особливо різко погіршало у 2022 році. За останні 5-8 років ставлення до Леніна погіршилося вдвічі, до Сталіна – втричі. Сьогодні лише 13% позитивно ставляться до В.Леніна та 7% – до Й.Сталіна.

Абсолютна більшість (89%) опитаних підтримують визнання дій російських військ в Україні геноцидом українського народу.

76% – за заборону використання символів Z та V, що використовуються на російській військовій техніці, 74% – за заборону «георгіївської» стрічки в Україні, характерно, що за 5 останніх років підтримка останньої ініціативи зросла з 45 до 74%.

Понад 65% підтримують перейменування вулиць в Україні, що містять російські, або ж радянські назви.

71% – за демонтаж пам‘ятників, які пов‘язані з Росією. 62% – за заборону на радіо та телебаченні музичної продукції з Росії.

Водночас суперечливо сприймається ініціатива щодо вилучення зі шкільної програми творів російської літератури (підтримують – 35%, не підтримують – 30%, нейтрально ставляться – 31%).

А щодо демонтажу пам‘ятників, пов’язаних з історією Другої світової війни відносна більшість виступає проти (40%). Підтримують цю ініціативу – 19%, нейтрально ставляться до неї – 36%.

Диктатура (41%) та фашизм (37%) – основні характеристики, якими описують українці сучасний політичний режим в Росії. Ще 10% характеризують російський режим як нацизм.

Опитування проводилось 27 квітня 2022 року. У ньому взяли участь 1000 повнолітніх респондентів зі всіх областей України (крім ОРДЛО та АР Крим).