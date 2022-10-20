У Національній гвардії України розповіли історію захисника з позивним "Продюсер", який перед повномасштабною війною тільки нещодавно потрапив до лав свого підрозділу, в піхоту, та мав кардинально інші попередні уявлення про майбутню ротацію на Схід. Втім, вже під час війни перепрофілювався в розвідники.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

З початком боїв на Донеччині, група Продюсера зайняла оборону визначеного населеного пункту. Ворог наступав з усіх напрямків, і потрібно було дати йому гідну відсіч.

Розвідник зазначив, що росіяни дуже часто переодягаються в цивільний одяг, займають будинки, де на той час живуть люди, та використовують цивільний транспорт, порушуючи звичаї та правила ведення війни.

“Часом, вони виходили до нас ледь не “в лоб” – без зброї навіть. Часом, навпаки – вони заходять під прикриттям РПГ, і через їхні міномети навіть голову пару годин не піднімеш. Кожна ситуація різна, і немає лекала для відсічі діям ворога. Вони вчаться швидко, проте я не вважаю, що причиною є їх вмотивованість. Думаю, вчаться банально тому, що хочуть жити, – цим вони значно програють нам у бажанні перемогти у цій війні” – сказав Продюсер.

Водночас військовий зауважив, що до бою дуже важливо готуватися психологічно. За його словами, найбільша напруга зустрічає не під час бою, а під час його очікування, коли чекаєш і не знаєш, скільки буде ворожої піхоти, з якого боку будуть прориватися, що в них буде за озброєння.

Проте сам контакт з противником захисника заспокоює. На його думку, коли можеш оцінити сили ворога – це розвʼязує тобі руки.