Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.
З початком боїв на Донеччині, група Продюсера зайняла оборону визначеного населеного пункту. Ворог наступав з усіх напрямків, і потрібно було дати йому гідну відсіч.
Розвідник зазначив, що росіяни дуже часто переодягаються в цивільний одяг, займають будинки, де на той час живуть люди, та використовують цивільний транспорт, порушуючи звичаї та правила ведення війни.
“Часом, вони виходили до нас ледь не “в лоб” – без зброї навіть. Часом, навпаки – вони заходять під прикриттям РПГ, і через їхні міномети навіть голову пару годин не піднімеш. Кожна ситуація різна, і немає лекала для відсічі діям ворога. Вони вчаться швидко, проте я не вважаю, що причиною є їх вмотивованість. Думаю, вчаться банально тому, що хочуть жити, – цим вони значно програють нам у бажанні перемогти у цій війні” – сказав Продюсер.
Водночас військовий зауважив, що до бою дуже важливо готуватися психологічно. За його словами, найбільша напруга зустрічає не під час бою, а під час його очікування, коли чекаєш і не знаєш, скільки буде ворожої піхоти, з якого боку будуть прориватися, що в них буде за озброєння.
Проте сам контакт з противником захисника заспокоює. На його думку, коли можеш оцінити сили ворога – це розвʼязує тобі руки.
“Все залежить від того, наскільки воїн сприймає все близько до серця. Рано чи пізно кожен захисник потрапить на фронт та побачить доволі неприємні для кожної людини речі. Це не те, що показують у фільмах, це реальність. Але ставши на шлях воїна, потрібно робити максимум для того, щоб бути корисним для свого підрозділу та своєї країни”, — розповів Продюсер.
- Владислав, український захисник-кінолог, після оборони Чернігівської області, готується й надалі служити державі разом зі своїм чотирилапим другом Арчі.
- У Національній гвардії України поділилися історією мобілізованого снайпера, який з перших днів повномасштабної війни захищає Україну.