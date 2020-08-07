Персональні дані майже 7 тисяч українських військових було оприлюднено у чат-боті в месенджері Telegram.

Про це повідомили в Офісі омбудсмана.

У липні департамент у сфері захисту персональних даних Секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини виявив чат-бот у Telegram, у якому було оприлюднено персональні дані українських військових.

“Виявлено чат-бот в месенджері Telegram, в якому оприлюднено табличний файл з персональними даними (ПІБ, номерами військових частин, стверджувальними датами самовільного залишення військових частин). Загалом список містить дані щодо 6 907 військовослужбовців”, — зазначили у Офісі омбудсмана.

Секретаріат омбудсмана звернувся до Служби безпеки України та Нацполіції з вимогою заблокувати чат-бот, оскільки станом на сьогодні він продовжує поширювати зазначений файл.