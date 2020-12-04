Про це він заявив на своїй Facebook-сторінці.
Віцеспікер зазначив, що боровся з хворобою протягом 23 днів. Також він додав, що з’явилися деякі побічні наслідки коронавірусу.
“Нарешті негативний тест приніс позитивний настрій! 23 дні боротьби з хворобою дали свій результат. Щоправда, є ще певні побічні наслідки, але сподіваюсь, що незабаром приступлю до виконання своїх обов’язків”, – написав Стефанчук.
Він подякував всім за підтримку та закликав дотримуватися протиепідеміологічних правил.
- 12 листопада перший віцеспікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заразився коронавірусом COVID-19: він отримав результат тесту.
- 30 листопада голова Верховної Ради Дмитро Разумков отримав негативний тест на COVID-19 і повертається до роботи в парламенті.