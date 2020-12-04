Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук отримав негативний результат тесту на коронавірус. Лікарі констатували одужання політика.

Про це він заявив на своїй Facebook-сторінці.

Віцеспікер зазначив, що боровся з хворобою протягом 23 днів. Також він додав, що з’явилися деякі побічні наслідки коронавірусу.

“Нарешті негативний тест приніс позитивний настрій! 23 дні боротьби з хворобою дали свій результат. Щоправда, є ще певні побічні наслідки, але сподіваюсь, що незабаром приступлю до виконання своїх обов’язків”, – написав Стефанчук.

Він подякував всім за підтримку та закликав дотримуватися протиепідеміологічних правил.