Про це повідомляється на сайті Парламенту.

23 вересня Верховна Рада України підтримала у другому читанні ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт “про олігархів”.

Наступного дня стало відомо, що Верховна Рада має переголосувати законопроєкт про олігархів № 5599.

Відповідне рішення ухвалив Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки. У рішенні комітету йдеться, що після одночасного врахування поправок 396, 398 і 406 було ухвалено рішення про викладення статті 5 закону в різних редакціях.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що процедура, за якою ухвалювали закон “про олігархів”, дає змогу заблокувати документ через Конституційний Суд.

Про що законопроєкт?

Повна назва проєкту закону №5599 – “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”.

Його ініціатором є президент Володимир Зеленський.

Метою документа є “подолання конфлікту інтересів, викликаного злиттям політиків, медіа та великого бізнесу, забезпечення національної безпеки України в економічній, політичній та інформаційній сферах, захисту демократії, забезпечення державного суверенітету та уникнення випадків маніпулювання свідомістю громадян умисно спотвореною інформацією задля отримання доступу до ресурсів, належних на праві власності Українському народові”.

У законопроєкті наводяться визначення термінів “бенефіціар”, “електронний засіб масової інформації”, “засіб масової інформації”, “пов’язана особа”, “кінцевий бенефіціарний власник (контролер)”.

“Олігархом” же в документі названо “особу, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті”.

Термін дії закону – 10 років.

Що не так із законопроєктом “про олігархів”?

Міжнародні експерти переконані, що закон “слуг” про боротьбу з олігархами – це шлях до узурпації влади.

Британський історик, письменник і журналіст, професор історії в Гарвардському університеті та старший науковий співробітник Оксфордського університету, Інституту Гувера та Стенфордського університету Ніл Ферґюсон назвав законопроєкт Зеленського “небезпечним прецедентом”. За його словами, намагання створити виняткові закони для конкретних соціальних верств може погано закінчитись. Свої слова він проілюстрував прикладом впровадження у радянській термінології слова “куркулі” й тих наслідків, до яких це призвело.

Схожу думку висловив Фарід Закарія, в минулому головний редактор видання Foreign Affairs, головний редактор Newsweek International, багаторічний ведучий каналу CNN: на його думку, законопроєкт про деолігархізацію створює ризик для вільного функціонування ЗМІ й свободи слова в Україні.

Андерс Ослунд, провідний міжнародний експерт з питань національних економік України, Росії та країн колишнього СРСР, професора Джорджтаунського університету, старшого наукового співробітника Atlantic Council та Інституту Петерсона, який напряму порівняв ініціативу Володимира Зеленського з кроками Володимира Путіна на початку його шляху до абсолютної влади у 2000-х.

У законопроєкті Зеленського немає чіткого регулювання поняття “олігарх”. При цьому пропонований президентом законопроєкт не пропонує реальних механізмів усунення їх впливу на економіко-політичне життя держави.